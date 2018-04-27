海漂相機失主椿原世梨奈來台 今訪岳明國小齊浄灘

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）就讀大三的日本女學生椿原世梨奈2年多前在 石垣島潛水時意外丟失相機，900多天之後被岳明國小的學生於浄灘時拾獲，本日椿原世梨奈來台，特別到宜蘭岳明國小領回相機，並將參與師生的浄灘活動，而相機公司Canon也特別致贈一批相機送給學校，希望孩子透過鏡頭繼續記錄海洋景象。

今年3月份，岳明國小 五年忠班​ 師生在浄灘時， 學生何兆恩​ 拾得一顆長滿藤壺的相機潛水殼，打開發現裡面的 相機還有電可以用，導師將此事上傳到社群網站上尋找失主，在外界的幫忙之下，12個小時之內就找到失主椿原世梨奈。在老師積極聯絡下，椿原世梨奈決定今日來台取回相機，與師生共進午餐，並相約回到撿到相機的海灘進行凈灘活動。

本日 椿原世梨奈與岳明國小師生一起回到無尾港凈灘，之後參加 岳明國小師生為她 準備的一場別開生面的相見會，由參加的每個家庭各準備一道菜，一起享用。師生還安排布袋戲表演，重現當時撿到相機的情況。