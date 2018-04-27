慕軒飯店/和逸飯店「五月好馨情」2018母親節優惠活動

五月馨香，母親節即將到來，為感謝母親一年來的辛勞，國泰商旅旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店與HOTEL COZZI和逸飯店推出母親節系列優惠活動。只要在五月份「與媽咪同行」到慕軒飯店用餐，GUSTOSO義大利餐廳的海陸大餐媽媽免費享用、URBAN331威士忌酒吧的下午茶媽媽半價品嚐！和逸飯店．台南西門館「媽咪Happy購住房專案」，直接送新光三越百貨禮券；和逸飯店．高雄中山館semi-buffet餐點吃到飽，大啖Prime等級肋眼牛排，享88折優惠。慕軒與和逸飯店呵護媽咪心意無價，邀請您全家人一同共享幸福時光。

「與媽咪同行」最強優惠 媽媽吃大餐直接免費

倚著優雅敦南林蔭大道的慕軒飯店，自2018年5月1日至5月31日止推出「與媽咪同行」活動，2樓GUSTOSO 義大利餐廳母親節海陸套餐每位NT$2,200+10%，帶媽媽用餐立刻享一人免費！主菜可選柔嫩多汁的美國安格斯肋眼牛排、口感鮮美的澳洲國寶莫瑞鱈、外皮酥脆而不膩的脆皮豬腳，每道令人食指大動；或者可和媽咪來個下午茶約會，1樓URBAN331威士忌酒吧午茶套餐NT$700+10%，陪媽媽品嚐享一人半價優惠，包含8款精緻小鹹食、飲品及4種各領風騷的主甜品（法式舒芙蕾/法式吐司/提拉Me蘇/法芙娜巧克力塔，4擇1）。​

「媽咪Happy購」住房專案 百貨購物金開心送媽媽

溫暖的春天最適合帶著媽咪到府城一遊，吃小吃、賞景點，入住和逸飯店還能賺百貨購物金讓媽媽開心逛街！即日起至6月30日前，預訂和逸飯店．台南西門館「媽咪Happy購住房專案」，消費金額滿NT$1,000即贈送NT$100新光三越百貨禮券1張，滿NT$2,000送NT$200禮券等（活動以此類推，若當日房價為NT$4,000即贈NT$400禮券），送給媽媽難忘的小旅行，還能盡情血拼去！

Cozzi THE Roof高空餐廳 陪媽媽共進溫馨美味時光

位於和逸飯店．高雄中山館30樓，擁有絕佳海港景觀的Cozzi THE Roof餐廳，為迎接母親節即日起至5月13日，每週六、日，特別規劃Prime等級肋眼牛排、爐烤鮮果鴨胸、香煎鮭魚等多款海陸主餐(任選一種)，搭配現場多國風味料理、主廚湯品、精緻冷盤、甜點、冰淇淋、飲品等數十種semi-buffet餐點吃到飽，活動期間可享餐點88折優惠，若預約母親節5月12日至13日這兩天用餐，餐廳特別贈送媽咪一份精美小禮，表達祝福的心意。