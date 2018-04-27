國臺交應邀八月赴美巡演 用音樂讓世界聽見臺灣

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合報導）國立臺灣交響樂團受邀於8月赴美參與「2018年蕭泰然音樂節」演出，以紀念臺灣作曲家蕭泰然，演出行程分別於8月4日聖荷西市加州劇院(California Theatre in San Jose)、8月9日洛杉磯迪士尼音樂廳(Walt Disney Concert Hall)，由臺灣旅美指揮家、現任美國芝加哥小交響樂團音樂總監陳美安擔任指揮，更邀請旅美鋼琴家陳毓襄及旅美聲樂家陳麗嬋合作演出，以蕭泰然的音樂為主題，讓全世界聽見屬於臺灣的聲音。

旅美傑出音樂家齊聚 紀念臺灣一代作曲大師蕭泰然

臺灣傑出音樂家、國家文藝獎暨行政院文化獎得主蕭泰然先生，生前創作無數，作品豐富多樣，涵蓋如大型作品交響曲、協奏曲、合唱曲等，以及鋼琴、小提琴等器樂作品，更有許多廣為傳唱演奏的聖樂、詩歌作品。其一生奉獻臺灣音樂創作，獲獎無數，2015年2月逝於美國。

蕭泰然的作品可說是臺灣最優雅動人的音樂詩篇，總讓人感到深刻悸動，不論在臺灣或美國，他的作品仍經常被演出。為紀念這一位真情的臺灣作曲家，由旅美臺灣文化界人士於今年夏天籌辦「2018年蕭泰然音樂節」，邀請國臺交赴美參與。國臺交以【樂見臺灣—2018 NTSO蕭泰然紀念音樂會】為名，將演出蕭泰然多首經典代表作品，包括鋼琴協奏曲、上美的花、嘸通嫌台灣，出頭天進行曲、來自福爾摩莎的天使、美麗的國度、愛與希望/台灣翠青等，同時也將演出捷克作曲家德弗札克的第九號交響曲《來自新世界》。

本次演出由多位旅美傑出音樂家與國臺交共同合作，擔任指揮的陳美安曾獲2005年丹麥馬爾科Malko指揮大賽首獎，2015年被美國表演藝術界的指標雜誌《音樂美國》列為當年30位最有影響力人物之一，2011年起擔任芝加哥小交響樂團音樂總監。擔任鋼琴獨奏的陳毓襄，10歲即赴美深造，11歲起即公開演奏，是首屆波哥雷利奇鋼琴大賽首獎得主及榮獲柴科夫斯基鋼琴大賽最佳女士獎，演奏足跡遍及世界；而旅居美國多年的女高音陳麗嬋，目前任教於新澤西州立Rutgers大學視覺表演藝術系擔任聲樂教授，曾受邀擔任德國Kaiserslautern市的Pfalztheater歌劇院台柱女高音，不論是獨唱或是歌劇演出，經歷相當豐富；合唱團則將號召旅居美國的臺灣聲樂好手組成百人的南加州台美人合唱團，這將是今夏在美國的臺灣文化盛事。

第一支登上迪士尼廳的臺灣樂團

本次演出之一的迪士尼音樂廳，是知名委內瑞拉指揮杜達美擔任音樂總監的洛杉磯愛樂本部，此音樂廳建造的提案來自於華特‧迪士尼的遺孀莉莉安，由普利茲克建築獎得主法蘭克·蓋瑞設計，於2003年落成，造型具有解構主義建築的重要特徵，以及強烈的蓋瑞金屬片狀屋頂風格，其獨特的外觀，使其成為洛杉磯市中心南方大道上的重要地標，且其良好的音響效果廣受讚譽，廳內可容納2265席。國臺交此行將成為第一支登上迪士尼音樂廳演出的臺灣交響樂團，意義重大。