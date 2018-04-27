【身分證設計投票】「國父」一度躍升第2名　網友疾呼「快搶救」

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理）日前，內政部公開讓民眾票選「第7代身分證」的設計，目前暫居第一名的「嶼民在地」因捨棄「中華民國」字樣，直接以「台灣國民」稱呼惹議。此外，《鏡週刊》網站報導，有網友發現「國父」的設計在25日突然躍升到第二名了！

一名網友在臉書po出該設計圖案，並稱「除了醜與恐怖之外，我無法多加形容」，他所指的正是這款「中華民國國民身分證」，正面以國旗覆蓋中國及台灣領土，背面則印上國父名言「革命尚未成功 同志仍須努力」，嚇得原po向網友喊話「是真的 快去搶救」，「少了你一票，人人可能會變成仍需努力的爆醜孫中山」。

其他網友紛紛附和並留言「這是開玩笑嗎我要吐了」、「覺得惡搞成分高，但是很容易弄假成真」、「這是高級反串啦！看那精美的地圖」。

圖為其他投稿作品

經過一波「洗牌」，至26日為止仍由「嶼民在地」領先，第二名是以台灣高山、海洋與國寶綠蠵龜為圖樣的「拼出台灣」，第三名則為標榜台灣特有種的「梅花鹿。石虎。牡丹花」，而「中華民國國民身分證」則下降至第四名。

不過今天(27）日想投票的朋友，恐怕要失望了，因為網站出現「維護中」的字樣，疑似遭到駭客攻擊。「身分證明文件再設計」臉書也po出緊急公告表示：

【緊急公告：網站目前暫停】 目前「身分證明文件再設計」票選官網出現許多異常狀況，我們稍早已請工程團隊著手處理，並決定於稍後暫時關閉網站進行加強維護，請大家耐心等待，同時我們呼籲理性參與討論與票選，切勿因立場不同對網站作出任何駭客行為。 造成困擾還請見諒，也謝謝所有支持本計畫的群眾，我們會盡快修復網站並上線，上線時間將另行公告。

有網友抱怨說