遠方北國「芬蘭」 你所不知道的5件事

當提到歐洲旅遊，很多人第一站都會選擇耳熟能詳且羅曼蒂克的西歐，但歐洲如此之大，若是也能一揭北歐神秘的面紗那該有多好！在所有的北歐五國中最神秘的莫過於千湖之國「芬蘭」了，那麼這個在2018年躍居全世界最幸福國家的芬蘭到底有甚麼值得一窺的秘密呢?

Fact1 全球「最好」國家第4名

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芬蘭國旗（Pxhere提供）

「好國家指數」是綜合在科學技術、文化、國際和平安全、世界秩序、地球和氣候、繁榮和平和健康福利等對世界的貢獻，並且進行排名。根據The Good Country （好國家指數)指出，芬蘭在全球排行榜上名列殿軍之位，遠超過北歐經濟實力堅強的挪威（10）、瑞典（6），以及終極觀光聖地冰島（27）。

就像 The Good Country所說:「今天，我們迫切需要一個由好國家組成的世界。」這個蕞爾小國雖然看似不起眼，卻不曾在人類福祉上有所缺席。

Fact2 政府送給新手媽媽的神奇紙箱

芬蘭寶寶箱。（Matthew Yglesias提供）

「聯合國兒童基金會」指出，芬蘭為全世界兒童死亡率第四低的國家。芬蘭Kela（國家健康和福利研究所） 所贈送的「寶寶箱」提供了所有新生嬰兒所需要的物品，舉凡是衣服、玩具甚至是到童書都應有盡有，就連箱子也能夠當作新生兒的嬰兒床，更有趣的是不同年份出生的寶寶都有一款特定花色的衣服！

而裡面所附贈的產品都是Kela細心挑選，在物品的價格與質量上都不曾馬虎。

Fact3 極其嚴厲的香菸管制

禁止吸菸示意圖。（pixabay提供）

根據芬蘭MSAH（社會事務和衛生部），芬蘭意在成為第一個「根除吸菸者」的國家，因此在許多香菸管制上都看的到政府所做的努力。他們致力於促進無菸環境、禁止促銷和宣傳煙草產品、限制菸草製品的供應、規範煙草製品的含量（尼古丁，焦油，一氧化碳含量）、用信息支持非吸煙以及支持戒菸，政府更是在維持香菸價格上不遺餘力。

除此之外，若是有機會走訪一趟芬蘭超市，是不會看到琳瑯滿目的香菸被放在商品架上，因為他們堅決拒絕透過任何方式為香菸打廣告。

Fact4 我家後院-國家公園



芬蘭國家公園。（Leo-setä提供）

芬蘭人口僅僅530萬，但森林覆蓋率居然位列世界前茅！ 根據「芬蘭自然公園和野生動物部門」所論述的：你不只可以採摘野生漿果、蘑菇、鮮花和釣魚，也可以進行露營、划船、滑雪…等等的娛樂活動。

而這些資源不只提供給芬蘭國民，更是向全世界開放。若有機會領略這獨特靜謐的森林文化，不妨抽空到芬蘭的國家公園走走。

Fact5 世界桑拿比賽

芬蘭桑拿。（Miika Silfverberg提供）

說到芬蘭就不得不提桑拿這個如此獨特的文化–。芬蘭的桑拿浴數量多達200萬個，而其人口才不過530萬，甚至有此一說，在蓋房子時第一件事就是要先蓋桑拿浴。在芬蘭南部城市–黑諾拉，曾經舉辦過幾屆「世界桑拿大賽」。在每年最炎熱的時候舉行。

比賽規則非常的簡單，男子比賽的起始溫度為110°C（230°F）。 每30秒將半升的水倒在爐子上，而誰可以坐在桑拿浴室裡最久並且不需要別人攙扶出桑拿室的人將會是這次比賽的優勝者。

不過這種與人體健康背道而馳的比賽在2010年隨者一位俄羅斯選手的離世而隨之終止，如今我們已經無法一睹這曾列為世界三大趣味競賽的盛況。