「青年永續領袖營」開始報名了　總獎金32萬等你拿

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）為鼓勵青年深入瞭解聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)意涵及各國具體行動方案，台灣永續能源研究基金會與中鼎教育基金會，共同舉辦「2018青年永續領袖營」暑期活動，優秀隊伍可獲得總金額高達新台幣32萬元的「中鼎青年永續領袖獎學金」，自即日期至5月16日開放網路報名。

台灣永續能源研究基金會表示，活動分為三階段，分別是「永續知識線上測驗」、「適性評估資格審核」及「青年永續領袖培訓」，透過第一階段的學習挑戰以及第二階段的創意自我表達，篩選出36名優秀青年，參與8月7日至8月10日第三階段的培訓課程。

台灣永續能源研究基金會說，在「青年永續領袖培訓」四天三夜的營隊生活，不僅有專業的SDGs課程、結合實際案例的探討，亦有提昇自我課程，將打造青年專屬的領袖魅力，透過團隊中不同的角色扮演，激發每位學員的潛在特質。

▲「2017年青年永續領袖營」學員(照片由台灣永續能源研究基金會提供)

台灣永續能源研究基金會補充，去(2017)年舉辦首屆「青年永續領袖營」，共吸引300-400名大專生參加，經過「永續知識線上測驗」、「適性評估資格審核」後，篩選出36名優秀青年進入第三階段的「青年永續領袖培訓」。

第三階段不僅會有來自台灣科技大學、台灣大學的教授，還有來自企業的講師一同帶領學員們探索SDGs課程，最後讓學員組隊以「企業模式」提出永續落實方案。今年，基金會希望能同往年一樣，讓更多青年朋友們能過個不一樣的夏天。

「2018青年永續領袖營」活動報名自即日起至5月16日止，一律透過網路報名，詳情請參閱台灣永續能源研究基金會官網之活動網頁查詢。