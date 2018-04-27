【分析】金正恩帶誰參加文金會呢？

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據韓聯社報導指出，北韓最高領導人金正恩於南韓時間27日早上9時30分（台灣時間8時30分）跨越了北緯38度線，成為1953年韓戰結束以來首位踏上南韓土壤的北韓領導人。這次陪同金正恩參加這次兩韓峰會的，是9人親信核心。

外媒BBC報導列出隨金正恩參加兩韓峰會的9人。他們分別是：胞妹金與正、北韓勞動黨委員長金永南、勞動黨副委員長崔輝、北韓和平統一委員會委員長李善權、北韓勞動黨政務局副委員長李洙墉、北韓外交部長李勇浩、北韓民軍總參謀李明秀、北韓人民武力部長朴永植以及北韓勞動黨副委員長金英哲。

1. 金與正- 為金正恩胞妹的金與正，在2018平昌冬奧期間訪南韓。她在北韓的權力與日俱增，她也是1953年韓戰落幕以來，第一位訪問韓國的金氏王朝成員。她在北韓的影響力不容小覷，雖然她臉上總帶著微笑，但分析家說，金正恩所做的許多無情決策，可能就是在她陪同下做出的。

2. 金永南- 金永南也是北韓名義上的「國家元首」。​身為歷經金氏王朝3代統治的老臣，金永正並不想金正恩一樣深居簡出。90歲的金永南的身影常出現在世界各地。他在2017年曾訪問伊朗，參加總統羅哈尼(Hassan Rouhani)的總統就職典禮。

韓聯社報導也指出，有脫北者表示，金永南在北韓的地位屹立不搖的原因是他從未犯錯，因此得以安然度過北韓執政黨勞動黨三番兩次的整肅。​

3.崔輝 - 他自2017年12月20日起擔任國家體育指導委員會委員長​。他以在官方媒體露面活動中相對輕鬆的談吐及舉止而聞名。他參與北韓藝術活動居多，甚至被認為參與成立北韓女子團體牡丹峰樂團。

牡丹峰樂團的風格繼承自普天堡電子樂團與王在山輕音樂團，朝鮮官方評價其「集革命、戰鬥內容和嶄新、獨特、現代、人民性形式於一身」，在歌頌國家和領袖等傳統內容的同時，融入了現代技術手段元素，走的是新式時尚輕音樂路線。所以人稱其為北韓的少女時代。

4.李善權- 身為祖國和平統一委員長， 也是北韓的談判達人。自2004年起，他參加過數次兩韓會議，其中包括高階軍事會談的預備會。據韓聯社報導指出，他將會是兩韓交流的主要角色。

5. 李洙墉 - 金正恩把擔任過外相的李洙墉提拔到作為決策核心的政治局委員，2017年將他任命為新成立的外交委員會委員長。李洙墉被認為在金正恩留學瑞士期間擔任他的監護人，因此深受信任。​

李洙墉代表北韓出行廣泛，據了解他是一位比較能讓人接近，並在聯合國受到尊重的官員。

6. 李勇浩- 他曾多次出任駐外大使，包括北韓駐英國大使。李勇浩於2016年被升為北韓外交部長，他以直言不諱聞名。去年，他指責美國向北韓「宣戰」，並把美國總統川普的威脅形容為「犬吠之聲」。

7.李明秀- 他是北韓的老兵。 根據《朝鮮領導人觀察》報導說，在金正恩剛剛長官政權時，李明洙是他的導師。

8. 朴永植- 他自2015年開始出任北韓人民武力部長，負責人民軍的行政管理和物資供應，同時還負責與外國軍隊的軍事交流。

9. 金英哲- 他是這次9人當中較有爭議性的一位。他目前擔任北韓勞動黨中央委員會副委員長，也曾出任過北韓軍方的情報總管。據了解，他也是個十分強硬的談判對手。