簡又新：鼓勵企業接軌國際　TCSA增設「英文報告書與性別平等」二獎　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）台灣企業永續研訓中心（Center for Corporate Sustainability，CCS）於本（4）月26日舉辦本季第12次理事會議暨CEO講堂，這次的主題為「從百年公司經營策略到風險因應與社會創新企業」，由講師對52位會員企業理事代表進行演說與經驗交流。

簡又新理事長表示，今(2018)年度「台灣企業永續獎（TCSA）」，將增設「英文報告書獎」及「性別平等獎」，一方面鼓勵更多企業，發行英文版企業永續報告書，以提高英文資訊揭露比例，及降低利害關係人閱讀文件之障礙。另一方面則是鼓勵國內企業接軌聯合國永續發展目標第五項性別平等，倡導兩性平權，消除歧視，推動友善職場環境。

▲經濟部​中小企業處長吳明機進行演講 (照片由台灣永續能源研究基金會提供)

經濟部中小企業處長吳明機表示，社會對企業的期待早已不僅止於獲利，更希望企業發揮影響力，希冀企業結合核心能力，成為推動社會成長的力量。他並以社會創新企業為例說明，社創企業混合「社會使命」和「商業模式」，強調創新性和以人為本的價值，致力呼應和解決社會問題。

3M公司執行長徐繼偉分享公司的成功經營理念，分別就「經濟面」的46項核心科技平台、客戶至上理念及綠色產品、「經營面」的願景與策略、商業道德準則及基礎優勢、「社會面」的科學教育、社會關懷及人才培育以及「環境面」的原物料、能源、廢棄物及水資源，實現永續發展目標。

BSI英國標準協會台灣分公司、蒲樹盛總經理則對2018全球風險議題進行解析。他指出，全球目前面對數個最大的風險分別為「資訊安全」、「駭客攻擊」、「資源中斷」及「法遵風險」，因此鼓勵企業提早準備因應這些風險的措施。

▲第12次理事會議暨CEO講堂 (照片由台灣永續能源研究基金會提供)