蔡英文：航太是有未來的產業

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）總統蔡英文今（27）日上午訪問臺南亞洲航空飛機維修公司（以下簡稱亞航），面對臺下數百位新進員工，蔡總統表示，政府的政策確實為年輕人帶來優質的工作機會，而航太一定是個有未來的產業。

總統府表示，為讓外界更瞭解政策執行進展，蔡總統自今日起將展開一系列「5加2創新產業之旅」。

由於今日的參訪主題是國防產業，蔡總統在亞航機房三號棚廠內對著臺下200多位新進員工表示，這一系列行程，將「讓各界看到這兩年來國防產業令人振奮的變化」。

蔡總統指出，「看到現場確實有很多年輕面孔，我要告訴大家，航太產業一定是一個有未來的產業。」

蔡總統也表示，政府的政策確實為更多年輕人帶來好的工作機會，希望在亞航持續擴張的同時，看到更多年輕人加入亞航的團隊。

強調5加2不只是口號，蔡總統表示，「所有的政府都說要拚經濟，但是我們拼經濟的方式是不一樣的。過去多半是由政府扶植領頭產業，不過5加2是透過系統性地整合既有及新增的產業，帶動整體產業及經濟結構轉型，讓臺灣的經濟真的能夠『登大人』。」

提及機棚內兩架正在維修的國外民航機，蔡總統表示，亞航過去兩年的成績有目共睹，不僅接下許多維修訂單，營業額翻倍成長，並且還成功地上市上櫃，而這些成長也同時創造了更多優質的就業機會。

維修中的民航飛機（照片來源：鄧佩儒攝）

蔡總統表示，對於亞航未來在國際及新南向國家市場爭取機會相當有信心，「我們不只要要造自己的飛機，還要修自己的飛機。我們不只是會修自己的飛機，別人的飛機我們也會修。」

最後，蔡總統指出，亞航的努力會不僅提升國防戰力，還能移轉到民用市場更能創造無限商機。蔡總統並表示會支持亞航，希望亞航為國內國防產業創造更多機會，成為臺灣經濟整體結構轉型一個重要指標跟力量。

亞航成立於1955年，主要從事軍用及民航飛機、直升機的維修服務，百分之70營收來自軍機維修專案。亞航董事長盧天麟表示，今年公司成功上市上櫃，未來目標是成為亞太地區窄體飛機及直升機維修中心。

結束上午的參訪行程，蔡總統下午還將前往晟田科技與漢翔航空工業。

維修中的民航飛機（照片來源：鄧佩儒攝）