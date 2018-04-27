【文金歷史會晤】南韓徐熏趙明均發揮核心作用　曾參與前兩次南北峰會

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）南韓媒體昨(26）日報導，今年以來為兩韓關係解凍而奔走的會談代表和特使們，悉數列入26日公佈的文金會隨行人員名單。他們在南北韓打交道的過程中所形成的互信，有望給兩位領袖的峰會帶來積極影響。

南韓公布的代表團名單包括

國家情報院院長徐薰、統一部長官趙明均、國家安保室室長鄭義溶、南韓外交部長官康京和與總統秘書室室長任鐘皙、聯合參謀本部議長鄭景鬥。

北韓代表團則包括黨中央第一副部長金與正、統戰部長金英哲、祖國和平統一委員長李善權、最高人民會議常任委員長金永南、以及勞動黨中央委員會副委員長崔輝、李洙墉、和朝鮮人民軍總參謀長李明秀、人民武力相朴永植、外務相李容浩。

上述官員都將前往板門店會場，為文在寅和金正恩之間的談判提供謀略，從旁支援。

在文金會之前，北韓中央第一副部長金與正，曾訪問南韓並出席平昌冬奧開幕式，同時向南韓總統文在寅遞交金正恩的信函，兩韓首腦會談的議程就此浮上檯面。

北韓統戰部長金英哲，則在冬奧之行中與南韓國家情報院院長徐熏、統一部長官趙明均，多次碰頭，為冬奧之後的兩韓關係佈局。

更值得一提的是，南韓兩位官員徐熏和趙明均，曾深度參與2000年和2007年前兩次南北韓首腦會談，在第三次首腦會談籌備過程中，可說發揮了核心作用。

文在寅總統曾在接待金與正共進午餐時說，徐趙兩人曾多次訪問北韓，從兩人在座，就能看出南韓快速積極發展對北韓關係的決心。