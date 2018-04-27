歐洲太空總署：探測器「蓋亞」譜史上最詳細3D星圖

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）歐洲太空總署(European Space Agency, ESA)於25日公布蓋亞(Gaia)空間探測器於2014年7月25日到2015年9月16日期間的觀測成果，17億顆恆星的銀河系探測數據是有史以來最詳細的3D星圖。巴黎天文台(Observatoire de Paris)台長Claude Catala表示，我們需要改寫天文物理學的課本了。

綜合外電報導，這次發佈的高精度探測數據，涵蓋了銀河系17億顆恆星的位置與亮度，還有13億顆恆星的運動。另外還提供720萬個徑向速度方便分析恆星距離地球的位置，還有恆星的顏色、亮度、溫度等信息，及超過50萬顆類星體及中心為巨型黑洞的一些星系的位置信息，還有包括太陽系中約1.4萬顆小行星與他們的軌道信息等。

歐洲太空總署表示，蓋亞探測器將會持續收集資料。

歐洲太空總署的Uwe Lammer表示，原訂服役五年的蓋亞將延長1.5年，直到公布第三份數據為止。但，科學家則希望能夠將服務年限延到2024年再退休。

蓋亞於2013年底發射，可以在離地球1.5萬公里的距離準確地觀測銀河系中心的恒星，並每日回傳5億筆數據回地球讓20國450名科學家進行分析，第一個資料集是在2016年9月公布。

▲上方影片為第一次與第二次的蓋亞掃描銀河系資料的比對影片。(影片轉載自ESA網站)