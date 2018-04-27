〈時評〉產業龍頭 該做什麼？

「你要相信，世界的改變是由少數自認為能改變世界的人改變的；而不是那些自認為不能改變世界的人改變的。」美國人類學家瑪格麗特（Margaret Mead）。

台灣的少數產業龍頭，是否該做領頭羊？肩負「翻轉產業」的責任？但就目前的討論，多侷限於經濟面、生產面等議題。

面臨國際、多元社會，以及自然環境的衝擊，多種價值的思考有其必要。因此，翻轉產業至少宜從四生著手：環境生態、住民生活、經濟生產，人民生命；「生態、生活、生產、生命」都必須兼顧。

除了上述面向外，翻轉產業應有更進一步的詮釋。

價值性：眼追未來 兼顧眼前現實

過去，台灣處於經濟起飛階段，因經濟發展需要，各大產業只關心營利狀況，長期忽略環境的結果，導致居民生活品質下降。

轉為重視環境、重視住民生活，是翻轉的首要考量，著眼於未來的翻轉，產業才能為人民帶來福祉。

產業領頭羊，更須領先社會，特別是指標性產業；例如，醫療產業，應落實預防醫學，由治病為目標，翻轉為照顧全民健康，更能展現其時代性領導地位。

日本食品產業龍頭「龜甲萬」，曾獲日本文部省「食の文化獎」時，向《動腦》表示，只要對日本食品產業有幫助的事情，對龜甲萬就有意義，充分見證產業龍頭的格局。

理想性：世界格局 探尋時代理想

翻轉產業必須有世界性、時代性的眼光，以全球的高度來思考產業的長遠發展，才能與國際連線；德國、美國、紐澳，以及鄰國日本，都是以區域、世界為市場，進而擘劃產業的發展願景。

比方來說，資源豐富的紐澳，國土面積和北美相當，且人口僅約2,200萬，以資源戰略的角度來看，紐澳會是資源主要的供給地區，而資源需加工才會加值，北歐國家有著高科技技術，台灣能扮演什麼角色？

台灣因地理位置，如以台灣為中心的世界地圖，向西北角、東南角的緯度45度，跨過赤道拉出一個倒三角形，這個是否為黃金三角？

整廠輸出，德、日盡找台灣合作，兼顧成本和品質的台灣製造，時間及費用，都雙雙明顯降低，而品質也毫不遜色，極具競爭力。

「喜於望，恆於忍。」台灣產業靈魂的重新追尋，以原創亮點，為台灣發光。心的覺醒：產業龍頭，該做領頭羊！

（吳進生為動腦發行人、台灣設計協會創始暨終生會員）