世紀文金會 金正恩跨越南北韓軍事分界線

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）北韓領導人金正恩於南韓時間27日早上9時30分（台灣時間8時30分）跨越了北緯38度線，成為1953年韓戰結束以來首位踏上南韓土壤的北韓領導人，他的一小步，是否能為朝鮮半島朝和平進程邁出一大步，備受全球關注。

金正恩跨過南北韓軍事分界線，與南韓總統文在寅握手寒暄，寫下歷史性的一刻。金正恩也邀文在寅跨越邊界至北韓領土，兩人並面對南北兩個方向留下合照。美聯社報導，紅毯上，兩人臉上堆滿笑容，接受孩童獻花，標誌著睽違11年的兩韓首領峰會，正式展開。

迎接儀式中，兩人檢閱了韓軍儀仗隊，各自介紹了代表團成員後，進入「和平之家」合影並簽字留念。雙方將於當地時間10時30分至二樓展開會談，接著用餐休息。下午兩人將在分界線參與植樹活動，用來自兩韓的土壤和水種樹，象徵「種下和平與繁榮」。雙方將於下午會談簽署協議，並發表簡短談話，隨著進行晚宴及歡送儀式。

南北韓曾於2000年及2007年，由時任南韓總統的金大中及盧武鉉與金正日舉行峰會。本次文金會，是北韓近來不斷伸出橄欖枝的一個里程碑，至於峰會焦點，金正恩願為朝鮮半島無核化作出多少讓步、北韓政權能獲得多少保障、板門店如何展開階段性「非軍事化」撤軍方案、雙邊是否將互設高層熱線及舉行定期峰會、以及是否會簽署和平協定，正式終結1953年以來雙方的交戰狀態，在在牽動國際神經。

金正恩跨越南北韓邊界（美聯社）