蔡總統上任將滿兩週年　今啟動「5加2產業創新行程」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今(27）日將南下台南、高雄，啟動「5加2產業創新系列行程」，參訪亞洲航空公司等產業。

總統府昨(26）日說，總統希望透過行程，讓民眾瞭解當前國家在產業創新的初步成果，與發展狀況。中央社引述總統府發言人黃重諺指出，蔡總統選擇南部做為布局發展5加2產業的首站，也是揭示國家在南部地區進行重要產業部署，平衡國家發展的企圖與努力。



蔡總統今啟動5加2產業創新系列行程，參訪包括亞洲航空公司、晟田工業公司、漢翔航空工業公司等產業。



黃重諺昨(26）日說，新政府上任即將滿兩週年，國家總體經濟轉型，也從前階段的法制環境更新、藍圖規劃，進入到執行面的全面推動。為了讓國人對國家經濟轉型的整體圖像與階段成果有更多瞭解，府方因此規劃此系列行程。



黃重諺說，蔡總統的「5加2產業創新系列行程」，最主要目標就是希望透過行程，讓民眾瞭解當前國家在產業創新的初步成果與發展狀況，例如，這些創新產業在技術、發展形態、就業，如何能創造出更多發展機會。



他舉例，今天蔡總統要前往參訪的亞航等公司，就是在國防工業自主的產業發展脈絡下，有效整合智慧機械、航太工業等相關產業，在高科技、人才養成與創造更多優質工作機會上，都有相當程度進展。