《全大運》爐石戰記、英雄聯盟正式開打！

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 今年107年全國大專校院運動會首次將電子競技納入正式運動競賽項目之一。昨(26)日在開幕式中，世界冠軍電競好手好手陳威霖也到場為選手加油打氣。

這是中央大學揮別三十年再次舉辦全大運。中央大學校長周景揚表示：「今年全大運首次納入電競項目，因此 格外地具有意義及價值。」周校長也希望今年全大運期盼延續2017年台北世大運， 繼續點燃國人對於體育的熱情。

昨日的電競賽事於十點準時開始，由《英雄聯盟》(League of Legends)八強賽打頭陣，分為A區（排球場）以及B區（羽球場）。兩組人馬同時對戰，選手繃緊神經、 拴緊發條，展現團隊精神。活動現場坐滿觀賽的師生， 眾人隨著賽況進入緊張激烈的狀態，而有不同的歡呼聲。

《英雄聯盟》是大型網路戰略遊戲，風格相異的英雄、多樣化的道具、 自由搭配的召喚師技能和天賦等，衍生出千變萬化的遊戲方式。 遊戲最終目的摧毀敵方水晶主堡。「團隊合作」 是《英雄聯盟》獲勝的必要元素之一。而《爐石戰記》每一場採取1對1輪流回合制。 每名玩家選擇一名英雄在一場遊戲中代表他們， 擁有專屬於該職業的特殊套牌以及各具特色的英雄能力， 簡單上手的卡牌遊戲，遊戲APP大量流通於年輕人的手機載具中。

世界冠軍陳威霖tom60229昨日到現場以自身經歷勉勵參賽選手們， 盡力而為，雖在大場面上易受緊張情緒影響， 但必須盡力打出讓自己滿意的比賽。

107全大運電子競技運動項目於4月26日至4月30日在中央大 學排球場登場，4月29日有《英雄聯盟》冠亞軍決賽、 4月30日則是《爐石戰記》冠亞軍決賽。