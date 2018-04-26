全中運閉幕　108年高雄接棒

（中央社記者郝雪卿台中26日電）107年全國中等學校運動會今天舉行閉幕典禮，由這屆主辦城市台中市長林佳龍與體育署長林德福共同熄滅聖火，並由林佳龍將會旗交接給下屆舉辦城市高雄市。

齊聚全國約1萬5000名隊職員參加的107年全國中等學校運動會，下午在台中市豐原區葫蘆墩文化中心舉行閉幕典禮，在林德福的見證下，由林佳龍交接會旗給下屆舉辦城市高雄市，林德福並與林佳龍共同熄滅聖火。

在頒獎儀式中，由林佳龍頒發運動精神團體獎、個人獎、特別獎，其中特別獎由已故后綜高中田徑教練林啟仲獲得，由其母親及姐姐代表受獎。此外，林德福頒發田徑錦標獎，高雄市政府秘書長趙建喬頒發游泳錦標獎。

林佳龍表示，今年全中運盛會選手表現亮眼，18個運動種類、20項運動賽事中，有42項93人次破大會紀錄、1項1人次平大會紀錄、17項31人次創大會紀錄，更有3項4人次破全國紀錄；台中市作為地主隊，表現不負所望，共獲125金、95銀、114銅，他引以為榮。

林德福代表教育部及各縣市參賽團隊向主辦城市致上感謝。他表示，全中運是全國所有優秀青年選手展現訓練成果的最佳舞台，期待選手再接再厲挑戰自我，未來在國際賽事中繼續為國爭光，體育署將作為最好的後盾，透過培訓機制及升學管道提供支援，祝福選手們在明年台中市舉辦的東亞青奧中再創佳績。

趙建喬表示，很高興代表高雄市交接會旗，高雄市重視運動發展，目前國際上的運動好手例如戴資穎、陳偉殷，林子偉等人，都來自高雄，高雄市也承辦過世界運動會等國際綜合性賽事，108年全中運在高雄，歡迎選手們明年到高雄市作客。（編輯：管中維）1070426