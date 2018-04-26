富邦信用卡繳稅優惠重磅出擊  五月繳稅免煩惱

又進入到5月繳稅旺季，「有薪階級」要申報綜所稅，而「有殼蝸牛」還有房屋稅！台北富邦銀行為減輕民眾繳稅壓力，提供富邦信用卡繳綜所稅及房屋稅雙重優惠，即日起至6/2止，刷富邦信用卡繳綜所稅，不限卡別、不限金額通通0手續費、單筆金額滿1萬元享分期3期或6期0利率，刷富邦mastercard加碼抽義大天悅飯店家庭房住宿券(價值11,800元，共3名)或 SONY頸掛式藍牙耳機(價值1,980元，共4名)；另外，刷房屋稅不限金額免收手續費，再享分期3期0利率，讓您輕鬆繳稅、少負擔。

北富銀表示，國內繳稅管道相當多元，金融機構臨櫃繳款、便利超商繳稅(稅額2萬元內)、ATM轉帳、信用卡繳稅等，可依民眾個人需求選擇。其中信用卡刷卡繳稅，除可享有延後付款的優點外，各家銀行多會推出分期付款優惠方式，甚至享有分期優惠利率，因此深受納稅人喜愛，近年來使用信用卡繳稅族群日益增多。2017年來說，於Paytax網路繳稅平台就有高達97%的金額選擇以信用卡繳綜所稅。

北富銀指出，以去年使用富邦信用卡繳稅的卡友進行大數據分析，發現有2成以上的卡友單筆繳稅金額在5萬元以上 (估年收入約百萬元以上)，其中又有近5成採用分期方式繳稅，顯示分期繳稅方式深受高所得卡友喜愛，可協助他們減輕繳稅期間現金周轉壓力。另外，男性卡友繳稅金額佔全體總稅金額的60%，平均單筆繳稅金額也較女性卡友高約35%，這與家庭經濟支柱大多為男性為主有關。

本次為了回饋卡友，北富銀特別推出超優惠的信用卡繳稅方案，即日起至6/2止，只要是富邦卡友，不限卡別、不限金額，使用富邦信用卡刷卡繳稅通通免收手續費。另單筆繳稅金額達1萬元以上，可享有分期3期或6期0利率，另外刷富邦mastercard再抽義大天悅飯店家庭房住宿券(價值11,800元，共3名)或SONY頸掛式藍牙耳機(價值1,980元，共4名)，歡迎富邦卡友多加利用。除了繳所得稅外，5月份對於名下有房屋的民眾來說，還有另一筆大的房屋稅支出，也是不小的負擔。北富銀今年除了維持富邦信用卡繳房屋稅免手續費的優惠外，今年再加碼提供不限金額3期0利率，讓「有殼蝸年」更無後顧之憂。