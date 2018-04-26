107學年度（第四屆）「大專生金融就業公益專班」開始招生

為響應金融監督管理委員會強化履行企業社會責任，鼓勵金融業投入社會公益之理念，由集保結算所邀集金融、證券暨期貨等周邊單位共同辦理的107學年度（第四屆）「大專生金融就業公益專班」，於日前正式開辦招生作業，並受理學生報名至5月31日止，歡迎有志於服務金融產業的108年畢業大專青年把握機會儘速報名。

為利學生進一步瞭解本專班特色及招生訊息，承辦單位證基會除函知全國各大學校院公告專班招生簡章，並指定專責單位及窗口受理學生報名外，證基會後續並將至台北大學、致理科技大學、嶺東科技大學、台中科技大學、虎尾科技大學、南臺科技大學、義守科技大學及東華大學等8所開課學校舉辦校園招生說明會。相關報名流程、招生簡章索取及課程內容之詳情，請上本專班官方網站（http:// www.fly.org.tw）查詢。

集保結算所林修銘董事長表示，集保結算所長期秉持市場永續發展的目標，及取之社會、回饋社會的理念，積極投入社會公益活動，以實際行動落實企業關懷理念推廣金融知識教育，自104學年度起邀請金融周邊單位共同辦理「大專生金融就業公益專班」計畫，委由證基會針對因家庭經濟因素需協助之大專生，提供一系列金融專業課程訓練，並輔導其考取專業證照，強化其就業競爭力，結訓後更將提供就業媒合，期協助其家庭經濟脫困。該項計畫歷經三個學年度推動，辦理成效斐然，亦獲得社會各界好評。集保結算所在各界期待下賡續辦理本公益專班。

林修銘董事長指出，針對家庭經濟需要協助之青年學子而言，學成就業是改善家庭經濟的重要途徑，惟其多數於就學期間需打工分擔家計或自籌學費，致影響學習成效及未來職涯選擇。因此，「大專生金融就業公益專班」成立的目的，不僅著重金融人才基礎培訓，更結合公益及教育功能，幫助家庭經濟需要協助之學生畢業後，憑藉所學順利進入職場。

107學年度（第四屆）「大專生金融就業公益專班」預計招募全國約600名家庭經濟需要協助之108年畢業大專生參與本專班，課程期間自107年9月至108年3月止，全程利用週六及週日上課，總計170小時。為讓同學們得以無後顧之憂，專心參與課程，主辦單位除提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助外，更規劃學習及就業相關獎勵機制，提升學員學習成效及鼓勵學員積極爭取就業機會。

在新的學年度，金融、證券暨期貨等周邊單位以及各核心開課學校將緊密合作，期望藉由公益教育帶動金融人才培育的創舉，幫助家庭經濟需要協助之大專生，打造「翻轉人生、金融圓夢」之未來。