中華電信推出全新Hami Video運動精彩運動賽事看不完

中華電信推出全新加值服務-Hami Video運動，月租只要69元，立即擁有愛爾達體育家族頻道及VOD功能，高畫質賽事影片隨選隨看。現在申辦即享電信業者獨家2018年世足賽全賽事直播，身為熱血運動迷的你，絕對不能錯過中華電信的超值好康！此外，凡訂閱成功Hami Video指定包(電視、影劇或運動)，於活動期間內登錄「Hami Video看世足好禮三重抽」活動網站，就有機會將最大獎賓士汽車直接開回家！

根據中華電信觀察，近年客戶使用Hami Video觀賞影音比例上升，其中，運動類別更為觀看排行中的前三名，顯示客戶對於體育賽事影音的需求增加。中華電信為滿足廣大運動迷的使用需求，特別推出Hami Video運動加值服務！每月僅需支付69元，即可隨時觀看愛爾達家族體育頻道及各種體育賽事直播，包含2018世足賽、BWF世界羽球巡迴賽、2017-18NBA季後賽/總冠軍戰、PGA高球美巡賽、職棒、職籃等精彩賽事；若錯過賽事現場直播，Hami Video運動還有隨選影片功能，可輕鬆回顧所有經典賽事，提供球迷最方便與高品質的觀影體驗。Hami Video運動提供大量運動類別影音內容，且手機、平板、PC皆可播放；多螢播放功能，更大方提供用戶以一個帳號同時於3個設備觀賞！

中華電信為歡慶2018世足賽開打，推出「Hami Video看世足好禮三重抽」，超狂贈品包含3台賓士汽車、30台中華汽車emoving Shine電動二輪車、15台iPhoneX、15台聲寶55吋4K電視等超級大獎，即日起至2018年9月13日止，凡訂閱Hami Video指定包(電視、影劇或運動)，並於活動期間內至「Hami Video看世足好禮三重抽」活動網站登錄，就能馬上參加抽獎活動！用Hami Video運動盡情看賽事，加碼再抽豐富好禮，最好康的只在中華電信！