107全中運 新北學子勇奪83金 

107年全國中等學校運動會新北市共奪得83金97銀121銅，金牌數位居全國前三，並有8項破大會紀錄、3項創大會紀錄之優異表現，樹林高中田徑選手呂文恩及中和高中游泳選手陳思綺更榮獲大會最高榮譽運動精神獎！

舉重部分，亞青及世青舉重錦標賽國手清水高中陳恩慈在高女組75公斤級抓舉及總和分別以94及208公斤打破兩項大會（93及207公斤）成績，教練張聖斌表示，恩慈國中時才經導師引薦，但具天分的她越舉越有興趣，期盼未來能挺進奧運，另桌球部分由淡江高中稱霸女子組競賽，不僅連拿5金，更創下國女桌球團體賽4連霸，未失一局的締造高女桌球團體賽10 連霸紀錄，教練劉松明及劉俊麟表示，選手每日不畏艱辛往返國泰教育訓練中心，也積極安排與他國交流，才能有如此穩定表現。

田徑部分，擲鏈球項目今年由樹林高中國女組呂文恩、高女組許湘婷及新北高工高男組陳威誠為新北擲出3金。樹林高中教練王淑娟表示，鏈球是一項技巧複雜的運動，文恩來自單親家庭，從小獨立自主，連續三年全中運屢創佳績；另錦和高中跳高選手盛尹辰及高女400公尺跨欄選手吳佩珊拿下2 金，教練徐子茜表示，吳佩珊從2月市中運以全中運400公尺跨欄 金牌為目標，不負眾望順利奪金，成績更達亞青水準。

射箭部分，三和國中也在國男組團體賽奪得1金，明德高中在資格賽一口氣連三破大會紀錄，戴宇軒在國男組排名賽50公尺第一局338分破大會（337分）、國手湯智鈞在高男組排名賽雙局（72支箭）679分破大會（666分）、另湯智鈞、詹維凱及陳震三人則聯手在高男組排名賽70公尺資格賽團體總分（3人*72支箭）1992分大破大會（1944分）紀錄，教練劉展明表示，射箭要破紀錄不容易，選手們期待明年再創佳績。

游泳部分，中和高中天才少女陳思綺以29.42秒及1分3.4秒 成績拿下高女50及100公尺仰式冠軍，雙破大會紀錄（29. 97秒及1分3.89秒），父親兼教練陳怡中表示，自己是個嚴父，思綺從小辛苦訓練，希望有朝一日能成為亞運及奧運選手； 另本次新泰國中榮獲國女組游泳團體錦標第1名，教練楊仁傑表示，主力選手升上九年級後，除了個人項目表現出色，在團體接力項目成績更是亮眼。

射擊部分，林口高中林呈易、張國政及陳暘在高男組10公尺空氣手 槍團體賽以1675分破大會紀錄（1670分），洪千晶也在高女組10公尺空氣步槍個人資格賽622.2分創大會 紀錄，教練郭孟熙表示，團隊憑藉合作在團體賽破大會紀錄，目前高二的陳妘筠，在高女10公尺空氣步槍個人賽，打敗從國中至今的宿敵桃園選手蔡儀婷和張萁芮，拿下金牌； 林口國中周亞瑄在國女組10公尺空氣步槍個人資格賽以611.6 分創大會紀錄，另周亞瑄、鄭仲涵及吳芯蕙在國女組10公尺空氣步 槍團體賽也以1813.8分創大會紀錄。

教育局表示，臺中市今年選辦自由車及示範賽保齡球雖非新北擅長項目，但新北仍勇奪83金，此外，今年教育局委請市屬學校所聘運動傷害防護員於各種類賽場駐點，提供選手完善的運動防護，新北市團本部在賽會期間，每日錄製影片為選手們加油打氣，並分三組人馬巡迴各競賽種類場館，給予選手即時後勤支援，讓選手們得以安心迎接每一場挑戰。