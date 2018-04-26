中華電信與高雄市政府消防局聯手

全面智慧生活時代來臨，如何有效運用現代化科技提升民眾身家安全，是社會大眾關心的議題。中華電信為資通訊領航者，以高優質團隊與高雄市政府消防局合作完成「119救災救護行動指揮派遣系統」功能擴充，結合資通訊軟硬體與雲端物聯網技術打造整合式派遣系統，提升救災救護更加『精準到位．效率派遣』。

「119救災救護行動指揮派遣系統」可協助民眾透過「119行動報案APP」同步定位報案地點，即時上傳影像，協助救災人員更快掌控事件現場情況。指揮中心透過「救災車隊雲端管理」及「案件受理派遣系統」，將車輛勤務狀態及GPS位置回報，經過智慧模組分析後精準派遣救災車隊快速到現場處理；結合隨車搭載平板的「分隊及指揮官行動派遣系統」統整智慧導航及最佳路徑運算，爭取黃金救援時間。

「119救災救護行動指揮派遣系統」整合跨單位資訊平台，匯集即時更新的水源及列管場所等資料，再介接結合毒化物、管線、水情及交通路況等資訊，使救災人員未達現場就能掌控所有資訊，讓救援更精準、路徑部署一滴不漏。

中華電信利用雲端平台及智慧聯網所打造的「119救災救護行動指揮派遣系統」，可串聯高雄市完整救災救護網絡，系統啟用後可大幅縮短民眾報案後救災人員到場時間，有效掌握災害情資，使救援更有效率，達成高雄市政府消防局運用現代化科技「減少受理派遣時間，縮短救災救護反應時間」之智慧派遣目標。中華電信提供智慧派遣解決方案，高效整合消防局救災救護系統，符合市民安危需求，圓滿達成任務！