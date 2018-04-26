2018粉樂町集結多位女性藝術家　用不同角度看世界!

2018粉樂町空橋，串聯流通了都會高樓建築，也交織活絡了城市節奏。從A25基地、拉到寶麗廣塲的戶外穹頂，延伸向臺北101購物中心的二樓空橋橋段，集結了本次粉樂町五位參展女性藝術家的作品，一起看見：姐，粉藝術！

女性藝術家以特有的巧思及觀察創作，用想像力讓生活充滿盼望，讓人因此喜愛我們生活的城市，如同這個展覽的核心與命名─「很快樂的地方！」，無論世界怎樣變化，快樂永遠是生命中最重要的養分。迎接即將到來的母親節，尚未看展的民眾，展期只到5月13日，可把握最後機會，帶著全家人及媽媽一同前往看展。

邱君婷。臺灣

春天的祝福(Spring's Blessing)在色調中呈現綺麗又幻色的歡慶氣氛，描繪生命延續、更迭、永不止息的節奏感，看見「女性特有」的母愛光暉。

Magda Sayeg。美國

無題(Untitled)以充滿女性特質的毛線作為媒材，藉由人性化的編織手感與繽紛跳色的視覺安排，構成了藝術家自創的毛線塗鴉派別。

Anne-Flore Cabanis。法國

三角之物(Triangles)以純潔白線作為基底，含蓄節制的線性創作，讓每條線各自安身，搭配突破空間的漂浮感，呈現理性與感性並存的女性特質。

Geneviève Gauckler。法國

禮物(The Gift) 跳脫物質框架，創造出幽默繽紛的人物造型，像是笑意燦爛的春日暖陽，呈現女性具有歡欣逗趣的魔法異想世界，傳達正向、開明、喜悅之情。

Maya Barkai。以色列

小綠人在臺北(Walking Men Taipei)蒐集各城市行人燈號，包含我們的主場－臺北小綠人。其中Amersfoort (荷蘭)、A Coruna (西班牙)與Saragossa(西班牙)等，其小綠人即以女性為設計。

「2018粉樂町 當代藝術展」展覽基本資訊

P 展期：2018.03.17(六)～05.13(日)

P 參展藝術家：Anne-Flore Cabanis（法國）、Buff Diss（澳洲）、Filthy Luker（英國）、Geneviève Gauckler（法國）、Magda Sayeg（美國）、Maya Barkai（以色列）、邱君婷（臺灣）、邱昭財（臺灣）、徐暋盛（台灣）、許廷瑞（臺灣）。

P 展 區：信義商圈空橋、臺北文創(松山文創園區)、信義公民會館(四四南村)、富邦A25、台北101購物中心

P 主辦單位：財團法人富邦藝術基金會

P 網站資訊：http://www.fubonart.org.tw

P「Art to go」富邦藝術基金會官方免費APP：提供導覽地圖與藝術作品詳細介紹