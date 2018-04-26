彰化移工記錄劇場坊成果發表  見證移工故事

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）彰化縣政府與盜火劇團合作，為「2017臺灣新劇藝術節-臺灣文化日在彰化」系列活動謝幕劇推出「移工記錄劇場工作坊」，本月22日下午在彰化火車站前盛大演出並邀請現場民眾一同參與，許多移工趁著假日到場觀賞演出，享受這難得與同鄉人相聚的時光。

盜火劇團在翻譯夥伴與顧問在經過將近4個月田野調查與工作後，推出移工記錄劇場工作坊暨成果展演。發表會上多位移工為民眾帶來特別生動活潑的舞蹈、戲劇演出與歌曲欣賞，來自印尼的移工Raja Sawono帶來中爪哇的傳統舞蹈，擔任看護工的Ummu演唱印尼流行歌曲。

此外，還有印尼傳統武術團體PSHT（Persaudaraan Setia Hati Terate）為活動帶來武術表演，PSHT （Persaudaraan Setia Hati Terate）是印尼傳統防身術的派別之一，許多印尼人都會練習，社團主旨為教育及塑造具有道德和善心人士、守法、虔誠及和平共處，許多當地移工朋友們每周日都會在彰化火車站後站公園練習武術。

彰化縣文化局局長陳文彬表示，彰化縣擁有將近5萬名外籍移工，每到假日總會選在交通便利的彰化火車站前聚會聊天，成為新彰化的一員，在地居民可能沒有發現，但這些來自新南向國家的文化已經在我們的日常生活中越發常見，不可或缺。

盜火劇團團長謝東寧透露，藉由公開展演的方式透過移工們的視角，感受他們成長經歷與在台灣的生活現況，讓更多在地居民注意並開始關係這些在彰化工作，為彰化經濟付出極大努力的移工朋友們。

移工表演（彰化縣政府提供）