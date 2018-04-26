匯集產官學界菁英齊聚一堂　「Hit FinTech」要讓台灣走向國際　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為響應全球FinTech產業發展趨勢，第二屆「Hit FinTech」數位金融科技產業高峰會25日在台北舉辦，多位產官學研各界菁英分享FinTech產業發展的前瞻想法與作法，國家發展委員會主任委員陳美伶表示，台灣的硬體實力非常強，而現在必須要「軟硬兼施」。
政大副校長暨金融科技研究中心主任王儷玲表示，金融科技已然成為國家戰略的一環。全世界的FinTech正迅速發展，未來3到5年是台灣發展金融科技的關鍵時期，現階段務必須與國際接軌，並發展傳統金融產業與不同產業之跨業結合。並呼籲，台灣金融監理法規需儘快調整與開放，並透過產學合作帶動創新，提升金融科技產業的國際競爭力。
國家發展委員會主任委員陳美伶說，台灣的硬體實力非常強，而現在必須要「軟硬兼施」，整合軟硬體服務，台灣的競爭力才能更上一層樓。因此，無論是金融還是新創界，人才絕對是最大的資源與資產！她強調，真正的產業轉型，並不是單純讓傳統製造業升級，而是讓新的趨勢進來，用最優秀的人才，跨出新的一步。
Facebook大中華區行銷顧問總監徐信平強調，Facebook在金融產業的使命，就是在「行動優先」（Mobile First）的時代，透過金融科技提升效率、規模化能力及獲利能力。另外，徐信平對機器人（Bot）則持樂觀看法，他強調，服務產業還是要接觸人，服務產業如果善用Bot來蒐集資料、平台整合、自動化等能力，就能將服務產業，提升到一個新高度。
由國家發展委員會擔任指導單位，政治大學商學院金融科技研究中心