匯集產官學界菁英齊聚一堂　「Hit FinTech」要讓台灣走向國際　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為響應全球FinTech產業發展趨勢，第二屆「Hit FinTech」數位金融科技產業高峰會25日在台北舉辦，多位產官學研各界菁英分享FinTech產業發展的前瞻想法與作法，國家發展委員會主任委員陳美伶表示，台灣的硬體實力非常強，而現在必須要「軟硬兼施」。

政大副校長暨金融科技研究中心主任王儷玲表示，金融科技已然成為國家戰略的一環。全世界的FinTech正迅速發展，未來3到5年是台灣發展金融科技的關鍵時期，現階段務必須與國際接軌，並發展傳統金融產業與不同產業之跨業結合。並呼籲，台灣金融監理法規需儘快調整與開放，並透過產學合作帶動創新，提升金融科技產業的國際競爭力。

國家發展委員會主任委員陳美伶說，台灣的硬體實力非常強，而現在必須要「軟硬兼施」，整合軟硬體服務，台灣的競爭力才能更上一層樓。因此，無論是金融還是新創界，人才絕對是最大的資源與資產！她強調，真正的產業轉型，並不是單純讓傳統製造業升級，而是讓新的趨勢進來，用最優秀的人才，跨出新的一步。

Facebook大中華區行銷顧問總監徐信平強調，Facebook在金融產業的使命，就是在「行動優先」（Mobile First）的時代，透過金融科技提升效率、規模化能力及獲利能力。另外，徐信平對機器人（Bot）則持樂觀看法，他強調，服務產業還是要接觸人，服務產業如果善用Bot來蒐集資料、平台整合、自動化等能力，就能將服務產業，提升到一個新高度。

由國家發展委員會擔任指導單位，政治大學商學院金融科技研究中心 、亞洲．矽谷計畫執行中心與KNOWING新聞共同主辦的第二屆 「Hit FinTech」數位金融科技產業高峰會彙集了各產官學界針對深耕多年之領域發表談話，並舉辦成功講堂、支付講堂、政策講堂、新創講堂、趨勢講堂等五場座談，豐富了整個議程！