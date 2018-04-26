不只象牙！緬甸與中國電商　進行非法亞洲象皮交易

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）英國非營利組織Elephant Family於24日發布新研究報告並提出警告，緬甸與中國透過電商與社群媒體等管道，進行亞洲象皮的非法交易，市場需求持續攀升威脅象群的生存，最新報告日前在泰國曼谷發表。

綜合外媒報導，非洲象是因象牙而身受非法盜獵的威脅，亞洲象（Elephas maximus）則是因其象皮而遭到獵殺，這非法盜獵情況有加劇的跡象。這隻被國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN）列為瀕危的亞洲野象數量介於3萬至5萬比非洲象約50萬少很多，情況也更加惡化，無論其年齡與性別都難逃獵殺與剖皮的命運。

非營利組織負責人Belinda Stewart-Cox指出，這就表示沒有一隻大象是安全的。緬甸流失太多大象而且是流失的很快。

第一具無皮大象屍體是2010年在緬甸發現，如同象牙一樣，象皮也是用在中藥和首飾。據研究報告中引用的官方數據，和2010年的4具大象屍體相比，去（2017）年的大象屍體共發現59具。而象皮在黑市價格則是介於每公斤150至300歐元間。

緬甸目前僅存大約2000隻野生亞洲象，是繼泰國之後最多數量的國家。但近幾年的非法交易卻加速了牠們瀕絕的腳步。亞洲象不僅僅要面對非法獵殺，還要面對非法盜獵再運到泰國作為觀光象，還有森林砍伐與棲息地的縮減。這隻在緬甸被列為十個瀕絕物種之一，是被禁止獵殺的，然而最高罰緩卻低於60歐元，海關檢驗則形同虛設。