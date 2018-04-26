私下營救菲勞 科威特政府驅逐菲律賓大使

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合外電報導）科威特25日將菲律賓大使維拉（Renato Villa）驅逐，並要求一周內離境，同時召回科威特駐馬尼拉的大使。

菲律賓大使維拉因私下以外交牌照車輛營救遭雇主虐待的菲勞，引起科威特政府不滿，導致兩國之間的外交紛爭升級。

科威特外交部認為菲國大使「嚴重違反規範外交行動的法令，館員煽動並協助菲籍勞工自雇主家逃跑」，並宣布比亞為「不受歡迎人士」，限制一周內離境。

外交部長也要求大使在三天內交出協助菲勞逃跑的名單，並再度譴責菲方至今尚未提供任何回應。

菲律賓週二(24)對於科威特「單方面」認為「嚴重」違反規範外交法令的行為以及對其主權的藐視表示歉意，菲律賓外交部部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano指出，大使必須「協助」某些關乎菲僑性命的情況。他對媒體表示：「我們尊重科威特主權以及該國法律，但菲律賓勞工的人身安全也相同的重要。」

根據菲律賓外交部資料顯示，約有25萬名菲律賓人在科威特生活或工作，佔了科威特外籍藍領勞工的六成之多，但過去半年菲勞疑遭虐致死的案件頻傳，最後因一名菲籍幫傭遭殺害後藏屍於冷凍庫，杜特蒂為此震怒，並下令全面停止向科國輸出勞工。