北、高新南向教育展 展現豐碩成果

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為展現「新南向人才培育推動計畫」成果，教育部將分兩梯次於在台北、高雄舉辦「新南向教育展」，台北場將自4月29日至5月1日在台北華山文創園區展出，高雄場則自5月4日至5月13日在高雄國立科學工藝博物館舉行。

教育部配合政府新南向政策，提出「以人為本、雙向交流、資源共享」的新南向人才培育推動計畫，規劃一系列精進策略，優化相關政策及措施，開拓與東協、南亞及紐澳在內18個的實質交流。本次教育展規劃了六個主題展區，包括「與我同鄰」、「落地生根」、「開拓視野」、「雙向交流」、「新住民子女二代培力」及「影展區」，展現新住民子女返鄉溯根、職場體驗及台灣青年赴海外留學研習等的豐碩成果。

台北場在展出期間將規劃教育專題座談會，邀請4月29日邀請來臺就讀產學合作專班及博士班的尼泊爾籍、印度籍同學以及在臺創業的印尼籍學生。4月30日安排新住民二代同學分享赴越南職場體驗的學習經歷，5月1日則邀請中原大學前往柬埔寨執行「村落英文種子教師工作坊」的團隊，與民眾分享當地經驗。

為越南技職需求所開發的數位課程，搭配活動現場的虛擬試衣AR體驗，讓民眾站在虛擬試衣間前試穿新南向國家傳統服飾並拍照互動。

「新南向教育展」各項活動詳情刊登於教育部新南向人才培育計畫網站，歡迎有興趣的民眾上網查詢。

虛擬試衣AR體驗（教育部提供）