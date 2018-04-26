新研究：西非大猩猩與黑猩猩　數量增加瀕危威脅未減

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）科學家25日發布目前生活在西非的大猩猩與黑猩猩的最新研究報告，二種野生動物歷經逾10年的研究與普查，無論是在保護區還是在劃定的園區外生活，數量都有增加的趨勢。即時如此，牠們仍身受非法獵殺、疾病與棲息地縮減的威脅，新研究報告刊登在Sciences Advances期刊。

綜合外電報導，最初估計的大猩猩（Gorilla gorilla gorilla）數是介於15萬到25萬間，黑猩猩（Pan troglodytes troglodytes）則是介於7萬到近12萬間。據新研究普查報告顯示，目前有逾36萬隻大猩猩和近13萬隻的黑猩猩共同生活在赤道非洲的西方平原上，又以生活在原始森林裡為最多，結果顯示二物種有持續上升的趨勢。

科學家自2003年到2013年間在五個國家、59個園區進行田野調查，並透過分布模擬數據統計，發現有近八成的大猩猩是生活在保護區外。本篇作者，國際野生生物保護學會（Wildlife Conservation Society，WCS）Dr Fiona Maisels表示，通常，每一個國家公園或是保護區都有預估數。但對於這項新數據，科學家是「樂見」的。然而這並不能改變大猩猩與黑猩猩被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)列為瀕危物種的狀況。

研究報告也載明，大猩猩要面對的威脅，第一是違法獵殺，其次是疾病與棲息地縮減。因此無論是在保護區或是在保護區外，都需持續努力以對抗非法盜獵；唯有透過良好的土地規畫，才能有助野生動物的自然棲地的保存。