長榮鳳凰酒店(礁溪)  MaMa月美麗住房專案

長榮鳳凰酒店(礁溪)母親節推出『MaMa月美麗住房專案』，5/1~5/31日媽媽入住即可享岩盤浴60分鐘體驗乙次(市價NT$ 990)、贈送美麗包乙份，讓媽媽美麗不流逝。『MaMa月美麗住房專案』一泊二食每房NT$ 9,200起(母親節前夕，5/12日入住免假日加價費NT$ 3,600)，活動期間還可享東京米其林二星佳餚。訂房專線(03)910-0688。​

每年母親節慶，多能號召孝親子女展現對母親的感謝。長榮鳳凰酒店(礁溪)今年將整個5月設定為母親月，延長子女們表孝心的敬意。

岩盤浴體驗 疏經活絡的美麗

每次僅接待9位貴賓的岩盤浴，是一處完全獨立私密場所，以加熱北投石發射遠紅外線的科學療法，促進排汗消除平日累積的全身疲憊。體驗期間，還有專人引導步驟，每一個階段都能循序漸進，達到疏經活絡後的全身舒暢。專案贈送每房媽媽免費體驗乙次60分鐘的岩盤浴課程(市價NT$990)，讓媽媽由內而外的美麗！而客房內也加贈美麗包，內含精選面膜與妙鼻貼兩份，在您泡湯時同時兼顧美麗肌膚。​

一泊二食 晚餐享用東京米其林二星佳餚

一泊二食的貴賓，在入住期間晚餐再享東京「桃の木」米其林二星佳餚。「桃の木」是東京首獲米其林二星的中餐廳，由料理長小林武史領軍，以中菜為體、西菜為用，創造了許多中式口味，西優雅餐的用餐理念。住房貴賓皆可於桂冠自助餐廳上驚艷道「桃の木」的鎮店米其林佳餚，尤其不可錯過「鎮江黑豚肉」、「口水雞」、「麻辣炒鴨舌」、「乾炒茄子」等鎮店名菜。

1500坪親水空間 胖卡點心無限量供應

數十種主題池湯適合全家共遊，櫻花池、芬多精池、溫泉魚池與浮浴池各有其特色， 1500坪的廣闊場域最適合親子共享。入住期間水池BAR台免費供應各式飲品，位於一旁的池畔胖卡車於入住期間提供明太子芋頭無限享用。

長榮鳳凰酒店(礁溪)2018年榮獲台灣『前25大家庭式飯店』；2017年獲工商時報『台灣服務業金牌大獎』、Hotels.com『最受歡迎旅宿金獎』、Trip advisor台灣『前25大飯店』、『人氣家庭式飯店』之兩項獎項殊榮及Hotels.com『2017全國旅宿卓越大獎』殊榮。長榮鳳凰酒店（礁溪）深刻體驗到貴賓對於『超乎客人期待』的期許，將持之以恆，繼續深耕台灣休閒渡假產業。