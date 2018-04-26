母親節凍漲 台北凱撒破天荒驚爆優惠攬客

愛是Women的超能力，台北凱撒感謝為家無私奉獻的偉大女性們，精心規劃多種優惠，讓您輕鬆慶祝母親節沒負擔。不論是帶媽媽來吃大餐或是安排一趟台北小旅行，都能在台北凱撒獲得驚喜與感動，留下專屬您的母親節幸福記憶。在這充滿愛的5月，讓台北凱撒用美食、健康及美麗寵愛每一位女性!

食尚媽咪 Checkers 攜家帶眷享優惠 88 折 王朝餐廳首推極上花膠宴

微熱初夏的五月，台北凱撒Checkers自助餐廳為媽咪特別推出清新的歐陸料理饗宴，主廚運用巧思，將精緻的歐陸料理做了創意的演繹，嚴選當季海鮮與頂級肉品搭配新鮮蔬果，讓媽咪們享受原粹的料理美味，更在五月母親節周末(5/12、5/13)各餐廳一遍「漲聲」中，貼心推出「攜家帶眷優惠」，四人以上同行加送鮮香迷人的醬爆小龍蝦一份，五人用餐購買餐券每位只要950元，等於下殺88折，讓全家吃到美味、賺到優惠；以膾炙人口經典台菜與家宴料理聞名的王朝中餐廳也另外推出母親節限定的「花嬌宴」，主廚使用矜貴的食材花膠入菜，獻上滋補養顏的美味盛宴。「鳳眼發財柱甫炆花膠」，炙燒過的干貝搭配上等厚實花膠譜出鮮美滑順的迷人滋味；「金華螺頭花膠濃郁湯」，嚴選各種珍貴食材之精華淬湅出的濃郁上湯；「琥珀桃膠棗汁露」，溫順滑潤的桃膠佐以桂圓紅棗熬煮出甘甜的養顏甜湯。由主廚精心設計餐點的「花嬌宴」不僅是賞心悅目的極致美味盛宴，更可以補充滿滿的膠原蛋白，每位只要1,280+10%元起，讓媽咪們「人比花嬌」擁有亮麗好氣色！

自信媽咪 愛自己的放鬆小旅行最超值 !! 只要 3, 500 起 ，獨享價值超過 4 , 000 元的尊寵好禮

每一個女人都是探索世界的生活家，旅行是她們愛自己的方式之一，懂得享受生活，更能顯現出女人的魅力。台北凱撒於五月份推出【Women。我們。愛自己】住房專案，獨家贈送風靡全台、超夯話題人氣的主廚特製古典巧克力髒髒蛋糕，難以抗拒的美味為您的旅程添加風味！還有Caesar SPA療程抵用金1,000元以及女性專業連鎖健身中心-Curves女性30分鐘環狀運動體驗券(價值約3,000元)，台北凱撒通通送給您，讓您美食、美麗與健康一次擁有!即日起至2018/5/31止，官網獨享專案優惠價每房只要3,500元起，等於破天荒下殺25折！今年5月歡迎和媽媽、姊妹、女兒、閨蜜、妻子、女朋友一起來台北凱撒大飯店【Women。我們。愛自己】，好好享受一趟兼具美味、美麗及健康的旅行吧！

甜蜜媽咪 療癒系蛋糕 ，讓媽咪甜蜜在心底

台北凱撒今年推出的母親節限定蛋糕「杏桃百香果乳酪慕絲」，嚴選多種台灣時令水果交織出夏日浪漫繽紛風味！中間由百香果和清新香甜的杏桃果泥調配出層次分明的慕斯，擁有天然酸甜好滋味與綿密細緻的口感，外層淋上新鮮百香果的熬製成的水果醬汁，盛夏耀眼金黃色澤提高視覺享受，入口即化的慕斯口口皆動人。售價780元/6吋，5/7前預購再享9折優惠！(新鮮製作，敬請提早3天預定，預約專線：02 23115150轉分機2237)讓平時為事業奔波、為家庭付出的忙碌媽咪，能夠被充滿幸福甜美滋味的所療癒。