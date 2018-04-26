外交部推WHA短片　受助家庭感謝臺灣「神蹟」幫助

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）外交部為推動國際社會支持臺灣參與世界衛生大會，今年推出《阿鑾的作文課》(A Perfect Pair），影片描述臺商的資金援助以及臺灣醫療照護，罹患罕見疾病的越南小女孩得以重拾健康的故事，導演洪竹彥今（26）日也表示，阿鑾的家人覺得受到臺灣的幫助是個奇蹟，也因此用盡一切想要回饋臺灣。

外交部今日邀請《阿鑾的作文課》導演洪竹彥以及製片許儒安與談影片的拍攝及製作過程。

國際傳播司司長陳銘政指出，製作《阿鑾的作文課》主要是傳達愛心無國界的精神以及彰顯臺灣卓越的醫療水準。該影片至今已累績608萬次點閱率，海外觀看的比例佔大部分，也獲得美國國務院東亞暨太平洋事務局與日本臺灣交流協會等機構分享轉發。

導演洪竹彥則表示，製作團隊起初原本想做與SARS（嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒）相關的主題，並以紀錄片方式呈現，後來發現阿鑾的案例相當感人，有臺商的愛心捐助與臺灣的醫療技術幫助，更重要的是，阿鑾接受治療後終能自行站立行走。

洪竹彥指出，拍攝團隊也決定用童話敘事的手法，表現小孩的天真無邪，像是拍攝阿鑾「在花園裡像蝴蝶一樣飛來飛去」的自然模樣，搭配上越南鄉村後殖民社會的多彩風貌。

外交部製作國際醫療短片《阿巒的作文課》（照片來源：外交部提供）



提及初次接觸阿鑾一家，洪竹彥表示，阿鑾的家人了解企劃後，便表態百分之百支持，而阿鑾因為是小孩，所以希望認識的人也在場陪伴，因此當初治療阿鑾的中國醫藥大學的人員也陪同前往。

導演指出，團隊在越南拍攝將近一個禮拜，期間阿鑾的家人跟親戚都非常有禮貌，且熱情招待拍攝團隊，「阿鑾爸媽是虔誠天主教徒，他們覺得阿鑾受到幫助是個神蹟，因此用盡一切想要回饋臺灣。」

外交部發言人李憲章則以阿鑾的故事作為借喻，表示臺灣在推動參與世界衛生大會（World Health Assembly）雖然面臨困難的國際局勢，但是外交人員從來不覺得悲觀、也毫不鬆懈，並且努力把事情做好。

李憲章也再度譴責中國的台灣事務辦公室發言人馬曉光稍早的言論，指稱臺灣不能參與世界衛生大會，不會成全球防疫漏洞。

李憲章提及，世界衛生組織與中國在2005年達成秘密安排， 片面同意中國對臺灣參加世界衛生組織技術性會議及活動持有否決權， 這項安排不僅傷害臺灣人民健康權利， 也沒有獲得任何其他組織會員國的授權。

此外，李憲章也指出，過去兩年來，臺灣獲准參與世界衛生組織技術性會議的機率偏低，中國更是未向組織據實通報臺灣的疫病消息。

臺灣至2017年以前，連續八年以觀察員身份參與世界衛生大會，但由於中國持續對世界衛生組織（World Health Organization）施加壓力，臺灣去年便未獲邀請。

​國際組織司司長徐佩勇週二（24）時也表示，今年情況「真的不是那麼樂觀」，預定於5月21日日登場的世界衛生大會，會員報名截止日是5月7日，但世界衛生組織迄今沒有向臺灣發出邀請函。