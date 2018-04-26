C肝新藥 八週療程治癒率達95%以上

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）國內40萬C肝感染者有福了，高雄醫學大學附設醫院參與全球C型肝炎泛基因型全口服新藥臨床試驗，研究成果日前刊登在世界頂尖的《新英格蘭醫學期刊》。今(25)日與艾伯維藥品簽署合作備忘錄，將引入更多創新藥物、提昇國人健康品質。

國內約有40萬C肝感染者需要治療，高雄醫學大學附設醫院莊萬龍副院長表示，台灣最常見的基因型是第1型與第2型。其中第1型較第2型難治。基因型第3型雖然感染人數少，卻是C肝最難治的病毒型別，目前健保所給付的新藥皆無法使用。

萬龍副院長解釋，在此研究中，基因型第1型非肝硬化患者治療只需8週即可完治，且治癒率高達99%。至於最難治的第3型未曾接受過治療的病人，不論8週與12週治療的治癒率皆高達95%。

萬龍副院長進一步說明，此臨床試驗使用之新藥上（3）月獲得衛生福利部藥物許可證，是國內第一個被核准的泛基因型（1-6型）全口服C肝新藥，不易產生抗藥性，不需併用雷巴威林，不需要肝腎功能嚴格檢測，且針對無肝硬化、未治療過的病患，療程只要8週。目前健保給付之C肝全口服新藥療程為12到24週，且易受到病毒量或抗藥性影響，造成使用限制或治療失敗。此款泛基因型新藥可為國內C肝治療帶來新局。

此外，台灣C肝高盛行地區在雲嘉南高高屏，對於交通不易、盛行率高的偏鄉，若能使用不受限於基因型、療程短且安全性高的新藥，可為醫師與患者帶來更便利與有效的治療方案，也讓台灣歐美日同步、領先韓國及中國大陸，更有助於政府C肝根除國家政策。