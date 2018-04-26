新北共融藝術節  倡導藝術平權

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市政府首創「共融藝術節」，鼓勵新住民、原住民或身心障礙的朋友勇於展示藝術才華，活動展期預計持續5個月，將在新北市各大博物館、藝文場館及展廳舉辦各色藝文活動，其中「Arts for All：2018共融演唱會」將在5月6日（日）下午2點於新北市政府多功能集會堂舉行，即日起開放民眾免費索票。

「新北市共融藝術節」主旨在於強調每個人不因身體、心理、年齡、族群等影響，都有平等參與文化生活的機會。新北市政府日前特別邀請到林靖嵐聽障舞蹈團、新住民組成的Tifa多元綜藝舞蹈團及視障歌手張玉霞共同參與藝術節記者會。

新北市長朱立倫致詞時表示，希望透過共融藝術節的活動，提升藝文參與環境，每個人都應該要有機會參與藝術展示，讓更多群體透過藝術相互交流，展現新北市乃至台灣的文化包容。

文化局表示，今年共融藝術節的活動相當豐富，展期長達5個月，從今年5月到10月份，活動內容包括電影、講座、展演及工作坊等，也將邀2017年英國布萊頓大學藝術學院院長Alice Fox來台交流。

首波強大活動「Arts for All：2018共融演唱會」將在5月6日（日）下午於新北市政府多功能集會堂3樓舉辦，主辦單位邀請新北市蘆洲國小弦樂團，與小鄧麗君稱呼的美聲視障歌手張玉霞組成的欣韻二重唱、有小江蕙之稱的高淑珍、「翅膀男孩」林政緯、夢想者聯盟歌手、洪新智、張醴誠等多位跨障別歌手共同參與演出。

有興趣的民眾即日起可至新北市藝文中心B1服務台、新莊文化藝術中心服務台、府中15動畫故事館1樓服務大廳免費索票，每人限索4張，索完為止，相關訊息也可至文化局網站查詢。

欣韻二重唱在記者會上清唱演出（台北市政府提供）