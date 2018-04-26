新北市加入國際ALGOA組織　攜手17國推廣有機農業

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）由亞洲地方政府有機農業促進會（The Asian Local Governments for Organic Agriculture，ALGOA）於本（4）月在韓國槐山郡舉辦「第4屆亞洲地方政府有 機農業高峰會」(The 4th ALGOA Summit)，新北市政府25日與亞洲多國政府及NGO團體共同簽署備忘錄，成為台灣首位ALGOA的正式會員，宣誓為有機農業及環境永續而努力。

這次的高峰會共有17個國家出席，包括主辦的韓國、還有台灣、中國、菲律賓、印尼、日本、馬來西亞、印度等國共同出席討論今年的主題「家庭農業及地方政府在推動有機農業上的角色」，針對家庭農場在有機農業及永續糧食生產上的重要性，及公共政策上的支持。這次的議題也是繼聯合國於2017年12月通過「2019-2028家庭農業十年」 (Decade of Family Farming 2019-2028) 決議後進行討論。

▲IFOAM ASIA主席周澤江(左二)、ALGOA 槐山郡副市長(右二)、慈心基金會代表陳榮宗博士(左一)、新北市農業局局長李玟(右一)共同簽署四方合作備忘錄。（照片由慈心基金會提供）

聯合報報導，新北市政府在高峰會會中以「一頓營養午餐改變全台灣」為主題，發表新北市自2013年起全市實施中小學校有機蔬菜營養午餐成功經驗，帶動全台六都及各縣市跟進響應。

有機農業政策是新北市長朱立倫於2011年宣示推動後，至目前為止共有631所國中小、公托幼稚園參加有機蔬菜營養午餐，而這個成功的經驗也吸引來自菲律賓、印尼、烏克蘭、香港等各國代表的興趣，希望學習我國地方政府的經驗。

台灣民間團體已出席本盛會並於大會中分享與太魯閣國家公園管理處，歷經五年努力，成功幫助西寶農友轉作有機的過程。在轉型過程中，以「生產、生態、生活、生命」的四生內涵，不僅兼顧國家公園永續經營與農民的生計，更進一步發展聚落特色，讓西寶聚落朝向有機生態村方向努力的經典案例。

ALGOA是國際有機農業運動聯盟（International Federation of Organic Agriculture Movements，簡稱IFOAM）亞洲分會下的機構，是致力促進跨國交流合作的重要推手，並強調地方政府、民間組織跨國間合作與聯繫的國際組織。

▲「第四屆亞洲地方政府有機農業高峰會」合影（照片由慈心基金會提供）