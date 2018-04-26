中稱台不參與WHA不會成全球防疫漏洞　外交部：謊言

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）國內近期麻疹多境外移入病例，再加上麻疹的高傳染性，造成多起境外移入個之次波感染，更突顯全球共同防疫工作的重要，台灣不應該被排拒在防疫網，針對國台辦發言人馬曉光指就算台不能參與WHA，中國也會讓台灣即時有效獲取防疫訊息，台灣外交部26日發布聲明，直斥是謊言！

世界衛生大會（WHA）預計5月21日於日內瓦登場，台灣迄今仍未獲邀請函，是自2009年起首度無法以觀察員身份參與，今年情勢更加險峻，因此近月透過各式國際管道積極爭取參與。然而中國國台辦發言人馬曉光25日稱，台灣不能參與W H A，不會成全球防疫漏洞，經過中國和WHO的安排，台灣可以即時有效獲取全球防疫領域的訊息，台灣專家也可以參加技術會議和活動等。

對此，外交部反駁，中國雖聲稱台灣可以即時取得防疫領域訊息，但中國負責全球防疫領域訊息的聯絡窗口，在接獲與台灣有關的疫情通報後，並沒有即時有效通知台灣的「國際衛生條例」(IHR)聯絡窗口。

中國與WHO達成的片面安排，沒有獲得任何WHO會員國的授權，這項安排不僅造成國內健康威脅，損及台灣人權，也令全球防疫出現漏洞。

外交部回應，對於馬曉光先生昧於事實的發言，深感憤怒與遺憾，也呼籲WHO及國際社會，正視台灣迄今仍在國際公衛醫療體系缺席的事實，全球衛生的安全仰賴綿密的全球合作，沒有任何國家及人民應該被排除於全球衛生安全體系之外。

根據衛生福利部資訊，今年截至目前國內共計23例麻疹確定病例，16例國內感染；7例為境外移入病例。