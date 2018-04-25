【快訊】軍改案衝突32員警11記者受傷　政院嚴厲譴責暴力

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）反軍改團體八百壯士今(25）日衝撞立法院爆發衝突。行政院表示，這起陳抗已造成32名員警、11名記者受傷，警方並逮捕63人。行政院發言人徐國勇嚴厲譴責暴力，呼籲抗議民眾盡快回家。

中央社引述徐國勇晚間召開記者會表示，陳抗民眾對在場採訪的記者施以暴力，甚至搶走記者的相機、攝影機，毆打警察，這些已超過表達意見的範圍，行政院嚴厲譴責暴力行為。



他指出，抗議民眾也對警察噴灑辣椒水，甚至毆打警察，這些警政署都會依法究辦。

《自由》報導，警政署經初步統計，各家媒體記者中有6人既受傷又有財物損失，共14人受害，已有12人向警方報案，其餘2名傷者暫不報案。

警政署統計，受害的媒體記者包括蘋果日報、壹電視、年代壹電視、EToday、寰宇、民視、民報、台視、中央社、中時與中天。受傷記者大部分傷勢都是挫傷，財物損失方面，大多是相機被扯掉遺失、毀損，以及攝影機、眼鏡毀損，其中還有人手機、服務證、立院證件被搶。

中央社報導，立法院今舉行軍人年改案公聽會，八百壯士團體一早就在立法院外集結，下午突然發動拆除立法院周遭數處拒馬，部分群眾還翻牆衝進立法院內，甚至拋套索，套住立院大門企圖拉倒。

數波衝突中有員警遭民眾毆打、丟擲鐵條、木棍、石頭，當場濺血送醫，抗議群眾也有人受傷。