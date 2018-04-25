「全台最美」 歐式建築小學　即日起謝絕遊客參觀

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）有「全台最美國小」之稱的台東市豐源國小，因不堪校園屢遭遊客破壞，校方昨在學校網頁、官方臉書及校園內張貼公告「即日起不開放校園」(如下圖)，謝絕遊客參觀。



翻攝自豐源國小官方臉書​

中央社

中央社25日報導，位於台東市中華路上的豐源國小，2012年3月10日新校舍落成啟用，因有農村的悠閒風味，也有海洋的浪漫風情，外觀白牆藍瓦的建築，搭配教堂式窗櫺，是全台獨有的藍白兩色歐式建築小學，吸引不少遊客前往探訪拍照。甚至一天曾有高達2000至3000名遊客，進入校園遊覽，成為熱門景點。



中央社引述校長吳秀金說，學校開放這麼多年來，漸漸發現孩子們心中不平衡，因為覺得打掃校園是為觀光客；還發現學校中有些東西被破壞造成困擾；此外也因為假日對外開放，以致學校無法在假日舉辦任何活動，所以希望社會各界體諒，讓學校回歸教育應有的價值。

中央社

經過全校教師開會討論，一致決定包括假日，非假日不再對外開放。校方已公告謝絕遊客參觀，「即日起不開放校園，希望社會各界讓學校成為教育、為莘莘學子承擔重要責任的地方」。

其實從校方去年(2017年)1月25日在臉書發布的公告(如下圖)，已經可以看出遊客進入校園參觀遊覽，對該校師生造成的困擾，包括外來垃圾增加，以及校內廁所洗手台的衛生問題等。

網友今(25)日聽到消息後，不免有人感到失望，但也有許多人表示支持。茲摘錄部分網友的留言如下:

一位網友說

對呀…不然垃圾誰要整理也都是師生整理

曾經造訪的一位網友，回應說

辛苦你們了！

曾經到訪真的覺得很美



一個美麗的地方

需要大家的愛護

你們已經努力過了

謝謝你們！



支持校方的決定啊

此外也有台東當地民眾，藉機傾吐多年來心中的不滿