世界新聞自由度 臺灣再登亞洲之冠

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）國際非政府組織「無國界記者」（Reporters Without Border，簡稱RSF）今日公布今年度世界新聞自由指數排名，臺灣較去年提升三名，在180個國家及地區中名列第42名，再度成為亞洲新聞自由度最高的國家。

總統蔡英文也在稍後於推特發文表示，「政府致力於確保所有在臺灣的記者享有自由及安全的工作環境。」

無國界記者組織在新聞稿中表示，此次排名反映了全球新聞業及媒體工作者正面臨與日俱增的壓力及敵意，這種現象時常是由於個別政治領導人或獨裁政府的助長所致。

無國界記者組織秘書長德洛爾（Christophe Deloire）表示，「對記者的仇恨是民主國家最嚴重的威脅之一。」

德洛爾指出，某些政治領導人應對助長了對記者的仇恨負沉重的責任，因為他們忽視公開辯論的概念是奠基於事實，而非政宣手段，而他們質疑新聞的合法性就等同於涉入極端危險的政治遊戲。

雖然臺灣再度蟬連亞洲新聞最自由的國家，無國界記者組織的報告卻也指出，對臺灣新聞自由的威脅，主要來自中國不斷擴大的經濟及政治壓力。此外，報告也表示，臺灣的政府官員直接地干涉官方媒體的編輯政策等作為，也對新聞獨立性造成威脅。

事實上，美國國務院於上周六（21）發布的國家人權報告中也指出類似的問題。報告指出臺灣的新聞媒體自由受到中國企業及政府與日俱增的影響力所衝擊。

報導舉例，一些受中國投資者或廣告商資金挹注的臺灣媒體公司，因而對旗下記者的報導內容有所設限，另外，中國政府也會以拒發採訪證予特定臺灣媒體，作為一種懲罰手段。

至於其他亞洲國家，南韓較去年進步了20名來到43名，緊追在臺灣之後。無國界記者組織形容，新上任的韓國總統文在寅為國家過去十年來迂腐的政治生態帶來一股新氣象，因而排名大幅提升。

此外，日本排名第67名，香港70名，新加坡則僅位居151名。

菲律賓（133名）及印度（138名）則是遭點名政府首長持續迫害或干預新聞自由。無國界記者組織指出，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）持續侮辱甚或威脅新聞記者，而印度總理莫迪（Narendra Modi）則利用大批網軍在社群媒體上針對記者發表仇恨言論。

無國界記者組織還提及，菲律賓及印度不僅是對記者做出言語攻擊，光是去年，就有至少四位記者受到槍枝攻擊。

此外，無國界記者組織也指出一些亞洲國家，因為對批判及異議言論長期不斷的壓迫而在新聞自由指數排名中墊底，包括亞塞拜然（163名）、越南（175名），以及中國（176名）。而北韓則是再度敬陪末座（180名）。