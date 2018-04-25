學教翻轉＆百人觀課在雙溪　找回偏鄉學生學習成就感

新北市教育局今（25）日在雙溪高中舉辦大型學習共 同體公開授課活動，呼應108新課綱，校長與老師每年須進行一次公開授課規定，更邀請到世界級知名課程與教學專家—日本秋田喜代美教授蒞臨指導 並進行專題演講，提點老師如何讓孩子學得更好。

教育局主任秘書歐人豪指出，雙溪高中全校教師教學動能滿載，投入學習共同體教學長達5年，實施迄今，學生在大學學測與國中教育會考都有相當幅度的進步。非常感佩老師們投入非常多的時間進行共同備課與研發課程教學模組，不僅翻轉雙溪高中的教學，也翻轉孩子的人生。期許雙溪高中持續在學習共同體的課程改革上不斷進步與成長，成為「臺灣的濱之鄉」，落實拔尖扶弱邁向共好的教育使命。

新北市首度將學習共同體年度研討會移師至偏遠的東北角雙溪高中，本次共開放10間教室進行公開觀課，更邀請到世界課堂研究學會( WALS)副會長—日本秋田喜代美教授前來指導。吸引全國各縣市與福建教育參訪團等對課堂改革有興趣的老師，近2 00人前來參加這場市級大型公開授課。

雙溪高中是全國唯一一所完全中學同時在國中部與高中部推動學習共 同體的學校，這次公開授課的課堂除了有國中歷史、公民與數學等科目外；更加入高中國文、英文、地理與數學微分。

校內教師耕耘長達5年的學習共同體教師社群，透過社群共備與讀書會研究學生的學習改變，歷經兩屆的高中學習共同體酵母班運作，今年在繁星推薦上高三自然組數學成績，已從以往的全國低標提升至超越全國均標，整體學校繁星推薦成績更達88%的錄取率。學生錄取國立政治大學資訊管理學系、臺灣師大教育心理與輔導系、彰化師大電子工程學系與中央大學通訊系等學校。

本市自101年度起推動學習共同體至今邁入第7年，已超過百校參與。從101學年「理念倡導」、102學年「共識營造」、103學年「學習行動」、104學年「深化實踐」、 105學年「評量發展」至106學年的「典範分享」，學習共同體理念已具體實踐在課堂，並結合評量發展讓「教」與「學」相互驗證。

照片由新北市政府提供