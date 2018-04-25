新北市教育局與亞東技術學院「科技教育」合作簽約儀式

新北市教育局今(25)日於亞東技術學院與該校簽署 「科技教育合作備忘錄(MOU)」，由新北市教育局歐人豪主任秘書與亞東技術學院黃茂全校長代表，並由第一波合作學校信義國小、中和國小及樂利國小等3校校長共同 宣示合作啟動，將透過「師資培訓」、「大手攜小手」及「資源共享」等方式，引領學生學習程式設計、機器人及3D列印課程 ，培養學生跨域整合能力，提升未來競爭力。

亞東技術學院結合校內資管系、電子系與設計系專長教師，開設跨領域服務學習課程，培訓新北市國小資訊教師擔任種子教師，並由大學生擔任助教，於暑假期間開設為期2週，共計12場次營隊，讓信義國小、中和國小及樂利國小等3校學生能學習「程式設計」、「機器人」及「3D列印」3大主題，也鼓勵學習思考如何運用新興科技解決生活中的各種問題，舉辦競賽及成果發表，提供舞台讓學生展示創意作品。

亞東技術學院資訊管理系系主任李紹倫表示，合作案能提升大學生充滿正向能量及與樂於助人的胸襟，同時學習思考以人文關懷、社會參與的實踐力量，以跨領域學習與合作，增進就業軟實力，透過大小攜手以落實自主學習，在社會面、教育面、生活態度上影響自我並改變他人，共學共創中每個利他者，作為各自專業不可或缺的角色，讓每一個參與計畫成員，成就人生中更珍貴的生命價值。

教育局歐人豪主任秘書表示，為因應十二年國教新課綱新增科技領域，教育局已整合生活科技與資訊科技，成立了「科技領域輔導團」，並首創「新北程式校園3+1」政策，從國小到高中全面推動程式教育，同時陸續成立了14所「職業試探及體驗中心」領先全國將技職教育向下延伸至國小。希望透過本次合作，連結學界資源及產業發展趨勢，從小紮根，培養學生具備面對未來環境所需的「邏輯思考能力」、「問題解決能 力」及「創意實作能力」三大關鍵能力，為培育國家未來人才做好準備。