中華電信首度推出贊音樂平台募資計畫力挺台灣搖滾隊長四分衛

中華電信加值服務再創新，為鼓勵新創音樂團體發展，中華電信首度邀請「台灣搖滾隊長」四分衛啟動募資，自即日起至5月10日止，於Hami+音樂「贊音樂平台」推出募資計畫。募資計畫金額分為100元至5,000元不等，以贊助金額5,000元為例，Hami+音樂的贊音樂平台推出限量20組的四分衛《練習未來》演唱會VIP套組，可獲得演唱會A區門票以及後台見面會門票，讓粉絲到後台與四分衛一起慶祝演唱會的喜悅，留下最難忘的回憶。中華電信力挺音樂團體不遺餘力，邀您一同加入募資計畫！

中華電信加值服務Hami+音樂，首度推出募資活動平台-贊音樂，該平台提供台灣音樂活動的群眾募資服務，協助表演者、藝人及主辦單位舉辦音樂相關活動，透過群眾募資，實現音樂人的夢想！Hami+音樂的贊音樂平台此次針對四分衛募資計畫，也提供眾多粉絲專屬貼心包裝，不僅獨家搶先開放四分衛最新專輯及周邊商品預購，預購成功就可擁有每位團員親筆簽名，若贊助最高金額5,000元，還可獲得演唱會A區門票，以及後台見面會門票獨家一起慶祝歡聚的機會，喜愛四分衛的粉絲絕對不能錯過。四分衛《練習未來》演唱會將於107年6月2日星期六開唱，快到中華電信贊音樂平台挺你喜愛的音樂人，一同迎接四分衛的25周年紀念大型演唱會！