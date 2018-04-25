台北富邦銀行榮獲《財資雜誌(The Asset)》最佳創新資料分析專案大獎！

台北富邦銀行大數據分析與金融科技應用能力，連續二年榮獲國際大獎肯定！繼2017年榮獲國際知名財金雜誌《亞洲銀行家(The Asian Banker)》最佳資料分析專案大獎後，北富銀2018年再摘下《財資雜誌(The Asset)》最佳創新資料分析專案大獎(Most Innovative Data Analytics Project)，為國內唯一獲得此殊榮的銀行！

由《財資雜誌(The Asset)》主辦的Triple A Digital Awards評選，每年都是亞洲區銀行競相角逐的大獎。北富銀本次以創新的大數據分析方式及金融科技應用，從眾多銀行中脫穎而出。北富銀表示，因應Bank 3.0浪潮，近年積極運用內外部資料進行大數據分析、資料採礦，找出客戶交易行為背後隱藏的金融需求，全面優化客戶服務體驗。

北富銀更領先同業，突破以往做法將客戶在全台逾27,000台的ATM(包含自行與他行)交易資料納入分析範圍，並輔以客戶的信用卡刷卡消費紀錄，逐一描繪出客戶所屬的生活圈與日常偏好。未來將依客戶資料分析結果由就近的分行提供全方位金融服務，並扮演客戶的生活小幫手，提供生活圈內食、衣、住、行、育、樂優惠，進而提升客戶的便利性與滿意度。

此外，北富銀亦透過龐大的數據資料，找出客戶偏好的溝通時間、管道與潛在的金融需求等，並建立不同客群的預測模型，以期在客戶有需求的時候，能於適當的時間、運用適當的管道提供協助。例如，從薪轉戶的消費與交易行為預測出該客戶目前的人生階段，進而提供符合需求的理財商品；從房貸戶的資產增減情形，適時給予資金運用建議，進而協助客戶做金流管理等。北富銀指出，此舉不僅提升了業務的經營效率，且讓客戶不會被過度打擾，真正落實北富銀在客戶服務上所堅持的「361度的服務 多1度心的溫度」價值主張。

為了擴大大數據分析的應用範圍，北富銀資料分析團隊將行銷平台與資料市集介面簡單化，以圖像式、直覺使用的操作，讓北富銀員工人人皆可分析數據，將資料廣泛應用於金融商品與服務上，大幅提升競爭力。未來，北富銀將持續優化內部的大數據分析能力，靈活運用資料與金融科技技術，創新金融商品與服務，對外將串聯集團資源，統合不同領域的消費與交易行為，提供更貼近客戶的整合性服務。