日股逆勢吸金 富邦日本投資價值浮現

受到多項風險事件影響及市場信心不足，日股第一季走勢疲軟，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，回歸基本面觀察，日本GDP季增率已連續8季呈現正成長，且根據國際調研機構EPFR(Emerging Portfolio Fund Research)統計，國際資金仍持續流入日本股票型基金，今年截至4月11日止累計共淨流入425億美元，加上日本TOPIX指數目前本益比遠低於美股，投資人可樂觀看待日股，伺機逢低布局。

今年以來日本股市震盪下行，主要受到日本央行緊縮政策疑慮影響，以及日本首相安倍晉三夫婦陷入賣地醜聞、美中貿易衝突等事件干擾，再加上3月海外資金匯回影響推升日圓，影響日股疲軟。但廖崇文認為，先前日股走跌主要是受到風險事件及市場信心不足所致，回歸基本面觀察，日本去年第四季GDP季增率為0.4%，已連續8季呈現正成長，主因企業資本支出增加所帶動，顯示企業仍看好未來展望；此外，日本2月零售銷售年增率為1.6%，已連續4個月呈現正成長，顯示民間消費仍然活絡；儘管3月份部分經濟指標如PMI指數等數據較前期小幅拉回，但仍持續維持擴張水平之上，整體上基本面仍舊穩健正向。

政經層面上，廖崇文說，除了日本央行持續維持寬鬆貨幣政策立場不變外，加上美中貿易衝突有轉圜，美國總統川普與中國均釋出善意與談判空間，貿易戰疑慮降溫，在近期風險事件趨緩下，將有助於投資人信心回溫及日圓回貶。至於估值面，日股歷經第一季震盪整理之後，日本TOPIX指數目前(4月12日)本益比約14.3倍，相較於美國標普500指數的21.4倍及象徵全球股市的MSCI世界指數的19.2倍，仍有相當差距，因此在基本面良好、事件風險降溫之下，日股投資價值已浮現。

根據EPFR統計，就單周數據來看，國際資金仍持續流入日本股票型基金，今年以來截至4月11日止，累計共淨流入425億美元，優於歐美股票基金，顯示儘管在風險事件干擾、日本股市動盪之下，日股仍逆勢吸金受到青睞，顯示國際投資人對日股展望保持樂觀。因此，基於投資價值浮現、且為國際資金流向所趨，投資人此時仍可樂觀看待日股表現，廖崇文建議可伺機布局追蹤日本TOPIX指數的富邦日本(股票代號：00645)，將有機會掌握上漲行情，短線亦可依個人風險偏好度，搭配富邦日本正2(股票代號：00640L)及富邦日本反1(股票代號：00641R)等槓桿反向標的操作，除掌握市場行情外，也可使資產配置上更加靈活。