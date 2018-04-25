2018台中春季旅展 台中金典酒店推買十送十拼優惠

2018年台中春季旅展將於4月27日到30日展開，今年主辦單位首次移師全新的烏日臺中國際展覽館盛大舉辦，讓不少旅遊迷相當期待，台中金典酒店除持續推出栢麗廳、牛排館、鐵板燒等餐廳最低可享有下殺5.8折左右的聯合超值餐券外，為回饋長期支持的朋友，台中金典還推出限時限量的「買十送十」特賣活動，讓平均單價下殺至每張約666元，另外，為回饋喜愛龍蝦無限放題，及和牛吃到飽兩個活動的朋友，旅展期間，同步推出每張NT$1,780的優惠龍蝦券及和牛券，讓大家搶好康吃美食！

推出後一直受到民眾喜愛的旅展聯合超值餐券，今年同樣於2018台中春季旅展期間提供一套兩張NT$1,998元的優惠價，每張聯合餐券能通行享用栢麗廳的自助百匯、下午茶、金園中餐廳、金典鐵板燒及Laura's Steak House等餐廳，並特別提供買3套超值餐券，加贈1張栢麗廳餐券的優惠，還另外贈送「四人同行一人免費」的優惠券，搭配超值餐券使用，平均每人只要NT$779元，約下殺6折左右！不僅如此，旅展期間還以團購優惠的概念出發，在現場推出每日限量50組的「買十送十」特賣活動，只要購買10套超值餐券(售價NT$19,980元)，即加贈總價值NT$9,990的栢麗廳餐券10張，平均下來每人只要NT$666元，相當適合親朋好友聚會用餐使用，或是畢業季舉辦謝師宴，想要搶好康，千萬不能錯過台中金典酒店在旅展期間的優惠。

而龍蝦無限放題及和牛吃到飽兩個活動，推出後一直受到大家喜愛，因此，台中金典酒店特別在春季旅展期間，推出龍蝦無限放題餐券以及和牛吃到飽餐券，每張優惠價NT$1,780，同時，還加碼在旅展現場提供龍蝦券或和牛券「買十送一」的優惠活動，讓大家不論是要品嚐龍蝦無限放題搭配自助百匯，或是和牛吃到飽，都可以用最優惠的價格享受到。

另外，精緻客房超值住宿方案，則提供下殺3.5折的特別優惠，原價NT$8,800元的精緻客房，旅展期間提供不含早餐的優惠價，只要NT$3,099元，想規劃一趟中部輕旅行的朋友們，台中旅展是一個絕佳購買機會

想要趕快享受優惠的朋友，台中金典的線上旅展已經提前開跑，大家可以上台中金典官網搶好康！當然，如果想要在現場獲得更多超值優惠的朋友，一定要在4月27日到4月30日親自前往烏日臺中國際展覽館台中金酒店的攤位(0602)，絕對能獲得更多好康喔！相關活動訊息請上http://www.splendor-taichung.com.tw或電洽04-2324-6111。