Buttermilk餐廳 這夏出新招 阿嬤秘方炸雞配可頌鬆餅！

風靡全台北的美國阿嬤又有新招！為了迎接夏天的來臨，位於台北中山意舍酒店1樓的Buttermilk摩登美式餐廳發表多道新穎菜色，自上次西瓜的絕妙搭配之後，主廚再次翻玩炸雞概念推出新穎吃法，將店內的人氣招牌「美國阿嬤秘方炸雞」搭配特製「可頌鬆餅」(Croffle)迸出絕妙好滋味！

除此之外，還有Buttermilk焦糖布蕾與多道適合夏季品嚐的清爽料理。為搶攻女性下午茶市場，餐廳更加碼在女孩們最愛的每日下午茶時段正式推出Mimosa Bar暢飲活動，只要每人新台幣680元+10%，即可享受吧檯提供的多樣新鮮水果與軟硬氣泡飲料自由搭配樂趣，我的特調自己作主！保證讓您的夏季餐酒之旅精彩不孤單！

風行全美的炸雞創意吃法 新美式料理餐廳食趣滿載

台北意舍酒店廚藝總監江定遠表示，Buttermilk摩登美式餐廳展現的是「新美式料理」思維，期望透過不間斷地在傳統美式料理中增加富饒趣味的新想法來衝擊消費者味蕾，而這次新推出的美國阿嬤秘方炸雞配可頌鬆餅，其實是美國流行的傳統鬆餅搭炸雞進化版本，由天然酵母與法國高級奶油製作而成的可頌麵團，經過鬆餅機壓製烘培後，口感較傳統鬆餅(Waffle)輕盈且酥脆，於是當鮮嫩多汁的阿嬤秘方炸雞遇上香酥鬆軟的可頌鬆餅(Croffle)，搭配上迷迭香楓糖糖漿與蒜味白乳酪醬，這新奇有趣的美味口感，就算是女孩子也相當容易入口。

廚藝總監江定遠表示，其實炸雞配鬆餅的來源說法有相當多種，有源自紐澳良的美式公路餐飲店，也有一說是由多年前位於紐約第七大道上的餐廳開始販售，但不管如何，可以肯定的是，這樣一道充滿著美式南方靈魂的經典搭配吃法，憑藉著獨特的風味與口感風行於紐約、舊金山等各大城市，並且快速擄獲了全美國人的胃。如今，他也期待這道Buttermilk摩登美式餐廳升級的版本在台灣掀起一股全新的美式餐食新浪潮！

除了翻玩炸雞吃法之外，Buttermilk餐廳這次還推出夏季限定的Buttermilk焦糖布蕾，是由頂級莊園巧克力與伯爵茶製成的烤布蕾，用瓦斯噴槍將表層焦糖燒得酥脆，搭配新鮮的時令水果，最後再加上豪邁一大球的手工自製黑芝麻冰淇淋，綿密柔軟的獨特風味，是道相當有層次的甜點。

除此之外，為了在盛夏讓大家能有清爽的料理選擇，主廚特別選用時令且具營養價值的新鮮無花果入菜，端出兩道嶄新菜色，摩洛哥無花果高纖沙拉，碳烤過的無花果溫熱香甜，融合著小麥粒、健康的紅藜麥、櫻桃番茄、蔓越莓果乾、南瓜子、菲達起士與多樣生菜，搭配無花果油醋汁，甜蜜清爽的口感中帶點果香氣，相當引人食慾；烤哈魯米起司與無花果，用微火煎至鹹香的哈魯米起司佐以紅甜椒提味，最後淋上香料波特酒酸甜醬，搭配無花果，點來當熱前菜恰到好處。酸辣檸檬鮪魚酷多，將現流的鮪魚切塊後佐以墨西哥辣椒，油醋調味，搭配新鮮檸檬與柳橙果肉、手工製作的海鹽薄脆餅，是炎熱夏天開胃的好選擇。

江定遠表示，其實美國是個飲食文化的大融爐，他不斷試圖給消費者一些新穎的美式餐食體驗，期望能讓每位客人在用餐的過程中感受到不一樣的食趣巧思，享受豐盛美食所帶來的愉悅。

下午茶也要美美玩！ Mimosa Bar 讓您DIY鮮果氣泡特調

「我的特調自己作主！」來規劃一場完美的姊妹午茶派對，Buttermilk摩登美式餐廳即日起於平假日下午茶時段，推出Mimosa Bar鮮果氣泡特調DIY活動，只要每人新台幣680元+10%，即可享有果漾繽紛的Mimosa Bar無限暢飲，現場將提供多種季節新鮮水果與氣泡酒、柳橙汁等等，讓最漂釀的您自己調出專屬最美Mimosa氣泡特調，快來發揮想像力創造一杯獨具魅力的Mimosa cocktial吧！