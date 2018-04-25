人工智慧、機器學習、演算法、大數據　 (3) 演算法與黑盒子模式

延續人工智慧、機器學習、演算法、大數據 (1) 概要與蒙地卡羅法、及(2) 機器學習與無人駕駛。本篇將介紹演算法(Algorithm)、與黑盒子模式(Black box mode)。

「演算法」對於大多數人是一個抽象且神奇的名詞，因為在無法解釋電腦的行為的時候就說「這是演算法」，但是這聽起來有說等於沒說。我們在先前有提到演算法是電腦處理事情的方法、流程。見圖1、2，了解無人駕駛車的遇到坑洞的演算法，圖1是沒有黑盒子(大數據及統計)的演算法，圖2是有利用黑盒子(大數據及統計)的演算法。

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圖1

圖2

我們知道無人駕駛車的遇到坑洞演算法，有圖1與圖2，只是執行效率具有差異性，圖1是比較呆版的，依照原本的順序依次執行。圖2則是建立在大數據及統計上，分析各方法成功的機率，不斷修正各方法的執行順序，來達到更高的效率。而圖2可以發現比圖1多了一段決策部分的演算法，而這一段決策部分的演算法就是黑盒子模式，也就是利用大數據及統計的方法設計的演算法。換言之圖1比較像是小孩只能死板板的依樣畫葫蘆，逐次使用自己會的方法，而圖2則像是大人有足夠的經驗可以判斷哪一個方法更好，找到較優化的方式。

一般人對於現在演算法不甚了解，也就是被黑盒子模式搞得糊里糊塗，不能理解它到底是什麼？進而認為演算法很難。其實這是錯誤的概念，演算法對於電腦來說只是一段程式碼，不管是一個執行的流程、還是收集資料決定機率，它都是演算法。只是黑盒子的演算法比較難以理解，進而讓人誤以為演算法很難，其實難的不是演算法，而是統計與機率的認知不足，才無法學會黑盒子的演算法。

【複習電腦科技名詞】

人類的腦子叫人腦，對應到電子機器類稱為電腦。

人類的智慧對應到電腦的智慧稱為人工智慧(Artificial Intelligence : AI)。因為是人賦予電腦的智慧，故可稱為人工智慧。人工智慧是現階段的情況，以後可能會出現電腦製造下一代的電腦智慧。

人類解決各個問題的器具稱為工具，電腦解決各個問題的方法稱為演算法(Algorithm)。

人類的學習對應到電腦稱為機器學習(Machine learning)。

人類依據經驗或是直覺的決策行為對應到電腦就稱為黑盒子模式(black box mode)，也就是一種機率及統計式的評估後的行為模式，或是直接執行特例的行為模式， 也可將黑盒子模式理解為決策部分的演算法 。

。 人類依賴過往經歷稱為經驗，對應到電腦累積的資料稱為大數據( Big Data)。

大數據是近年來才有的概念，電腦利用大數據的意涵，主要是指在強大的硬體帶來的大量數據量、快速的運算速度。

圖3

【為什麼稱為黑盒子模式】

我們先從名稱來加以討論黑盒子模式，黑盒子模式基本上就是所謂不透明的盒子，看不見內部的意思，在此的概念是指不知道電腦到底是依據什麼行為來決定機率，但這邊其實很弔詭，因為其實大家都知道那就是統計的內容，是因為不明白當初設計者的統計概念，看不懂對方的內容，故稱黑盒子。

如果我們將電腦的黑盒子模式，定位為決策行為的演算法，就不會難以理解黑盒子在做什麼？設計一個決策行為，可以利用大數據及統計與機率。所以我們要理解現在的演算法，就要了解黑盒子模式，更要先弄懂統計與機率；而不是說因為不懂統計與機率，進而不懂黑盒子模式的演算法，還稱呼為黑盒子。

【大多數的黑盒子產生的原因】

我們都知道寫程式就是在學習寫程式碼，部份的工程師的學習寫程式的方式，是學習一段程式碼，直接學習書寫方式，了解什麼東西進去，會出來什麼內容，只要遇到能套用的問題，就改成相對應的符號直接套用，但是其實本身並不曉得那段程式碼在做什麼。

舉例，課本有一段程式碼可以將一堆數字，由小排到大並列出各自比例，但是有的工程師可能完全不懂演算法內容，只是依樣畫葫蘆，但是本身不了解葫蘆內部是什麼。

同理在演算法透過統計及大數據的機器學習，讓電腦可以有決策行為，但是有的工程師可能會因為看不懂統計與機率內容，進而死背硬套這段內容，反正重點是數據進去、機率出來，不懂黑盒子還是可以完成任務。如同我不會製造車子但是我會開車就好。最後看不懂的決策演算法部分，就被稱為黑盒子模式，因為抱持著「我不懂黑盒子原理，但是我知道什麼東西進去，結果又會出來什麼，我會用黑盒子就好，不一定要懂黑盒子原理」。只重其形、不重其本的依樣畫葫蘆，不是一個良好的學習方式及設計人工智慧的方式；只想學會使用黑盒子，卻不想懂黑盒子的行為。

就好比說，我是賣香腸的人，我會用機器，讓豬絞肉等等材料進去最後有香腸出來就好。或是說我有個作泡芙的機台，我只要更換材料就可以做出奶油泡芙或是草莓泡芙、巧克力泡芙；而不去認真研究黑盒子的原理。我們知道汽車與飛機都有引擎，但是如果不去研究引擎這個黑盒子的原理，如何從汽車進步到飛機，不去學習原理怎敢把東西應用完全不同的地方，這就是為什麼我們需要學會黑盒子的內容。

作者要強調，如果不學黑盒子，只能永遠設計無敵鐵金剛般的沒有智慧的機器人，而無法設計出小叮噹般的有人工智慧的機器人。因為我們希望機器人像人一樣可以自主學習，並且還可以利用機器的優勢(記憶容量與反應速度)來幫助人類。要如何做到這一點？首先要知道人類的行為就是一連串的統計及機率行為，所以設計機器人是避不開統計與機率，見圖4。故統計與機率是現代的演算法避不開的學習內容。

圖4

【現在機器學習的黑盒子種類】

常見的機器學習演算法，見表一

表一

而上述10項機器學習的演算法原理都是統計及機率。

生活中常見的機器學習與大數據的結合

1. Siri and Cortana－人工智慧助理(AI)

2. Facebook－臉書社群軟體

3. Google Maps－谷歌地圖

4. Google Search－谷歌搜索引擎

5. Gmail－電子信箱

6. PayPal－網路第三方支付服務商

7. Netflix－網飛，線上觀賞電影

8. Uber－優步，交通網路公司

9. Lyst－全球時尚搜索引擎

10. Spotify－音樂串流服務

11. 網路購物的推薦購物系統

【結論】

在本篇介紹了下述內容

(1) 什麼是演算法

(2) 演算法的困難之處其實是黑盒子

(3) 黑盒子的概念為何

(4) 為什麼會有黑盒子

(5) 電腦的黑盒子絕大多數都是統計與機率

(6) 生活之中的黑盒子

(7) 目前機器學習的學習重點，就是學習如何用統計與機率製作各個黑盒子

可以發現本篇大部分內容都在討論黑盒子的演算法。而目前資訊工程師真正應該要學習的就是黑盒子部分，也就是統計與機率部分。如果一直抱持著黑盒子就讓它繼續「黑吧」，不想理解黑盒子(統計與機率)的原理，那麼它永遠不會變成灰盒子或是透明盒子。換言之，如果不能將黑盒子融會貫通，那麼人工智慧的能力就會到此止步，而無法繼續提升。

本篇的主旨是要讓大家明白到目前人工智慧要繼續提升，必須了解目前機器學習的本質，它是建立在程式碼、統計與機率上，兩者缺一不可，但是資訊工程師對此太不了解，故需要一個良好的黏著劑來加以黏合。希望資訊工程師看完本篇後不要再害怕接觸統計與機率，如此一來才能創造出更進步的黑盒子演算法，也就是更棒的人工智慧。

本篇是講解資訊工程師(設計者)對黑盒子應有的理解與態度，就是應該要了解統計與機率的原理，才能設計出好的演算法。下一篇將會講解一般人(使用者)對黑盒子應有的理解與態度，就是不要太鑽牛角尖去了解黑盒子原哩，只要結果正確就可放心使用，如同一般人不用會製造汽車僅需要會開車是一樣的意思。