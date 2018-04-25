寵愛媽咪表孝心 來古華花園飯店盡享中/西/泰式美味饗宴

2018年母親節即將到來，兒女環繞膝前共享美味佳餚表孝心，就讓古華花園飯店中、西、泰廚為您傳達心意，母親節專案期間5月5日至6日午/晚餐、5月11日晚餐，以及5月12日至13日午/晚餐時段，推出中/泰式桌席、尋味江南任您饗、西式自助百匯以及泰愛媽咪吃到飽等多元選擇，4月 30日前預訂中/泰式桌席，即可享早鳥優惠免收10%服務費；5月歡慶繽紛西餐廳改裝新開幕，全館酬賓贈送近萬張「西式自助百匯餐券」，座位有限，搶訂要快，訂位專線：03- 281-1818轉各餐廳。​

國際宴會廳及桃風廳「孝親感恩 中式桌席」每桌NT$12,000，4月30日前預訂享有免收10%服務費之外，再加贈6吋母親節蛋糕1個，採獨立包廂，宴席間柳橙汁、紅酒無限暢飲，3桌以上加贈卡拉OK歡唱3小時。

古華薈泰式料理暨酒吧「泰愛媽咪 泰式桌席」推出NT$8,000及NT$10,000兩種選擇，4月30日前預訂免收10%服務費，每桌均加贈新鮮果汁或泰式奶茶，預訂NT$10,000桌席，再加贈6吋母親節蛋糕1個。

中/西/泰式吃到飽美味再升級，因應母親節推出更多加碼菜色無限量供應，明皇樓中餐廳「尋味江南任您饗」每人NT$888+10%，古華薈泰式料理暨酒吧「泰愛媽咪吃到飽」每人NT$788+10%，繽紛西餐廳「西式自助百匯」每人NT$988+10%，持古華HAPPY GO卡享用繽紛西餐廳自助百匯搭配現金結帳，享兩人同行一人免費，每人平均不到600元，輕輕鬆鬆以少少預算帶給媽咪大啖美食！

酷糕點母親節限定蛋糕「阿母的滋味愛」，以綿密的芋泥餡搭配濕潤的蛋糕體及滑溜順口的布丁，只要輕輕的咬上一口愛的滋味，便無法停止的口感，高纖少糖、細緻綿密、不甜不膩，滿足口腹之慾，更兼顧全家人的健康，售價：6吋NT$688、8吋NT$888，4月 30日前預訂母親節限定單糕買一送一，持古華HAPPY GO卡5月預訂享7折優惠，即日起至5月10日接受預訂，提貨至5月13日，請於提貨日前三日預訂。

繽紛西餐廳歷時一個月重新改裝，將於今年5月5日以嶄新的精緻風貌與大家見面，特別規劃5月全館歡慶同樂活動，凡於古華花園飯店各餐廳符合以下資格者即贈送「西式自助百匯餐券」：

2018年5月5日至7日繽紛西餐廳午/晚餐期享用西式自助百匯前100名來賓，贈送「西式自助百匯餐午/晚餐券」一張。(依現場排隊順序贈券)

2018年5月5日至5月31日明皇樓中餐廳及古華薈泰式料理暨酒吧享用吃到飽、單點、桌菜(3桌以內)，消費滿NT$1,000贈送「西式自助百匯餐午/晚餐券」一張。(1,000元兌換一張，2,000元兌換二張，依此類推)

(※相關活動資訊請洽飯店官網：www.kuva-chateau.com.tw)