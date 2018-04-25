 暖心五月，孝親愛媽咪！台北神旺大飯店全館祭優惠  

5月的重頭戲落在第2個周末，也就是我們所熟知的母親節。台北神旺大飯店體貼賓客欲彈性安排聚餐之需求，及紓解母親節當日訂不到位的狀況，特別將餐飲活動延長，把溫馨節日拓展為感恩孝親月，月初至月底皆有由普諾麵包坊、Bon Amis法式料理餐廳、潮品集中餐廳、澄江鍋物Shabu、澄江日本料理分別推出的特色佳餚及專屬優惠讓媽咪們大飽口福。普諾麵包坊即日起至2018年5月7日，預購6吋以上蛋糕可享85折優惠；宅配人氣新品「仙貝舒芙蕾雪糕捲」，也趁著節日推出每日20條超值價NT$360(原價NT$450)的限量折扣。Bon Amis法式料理餐廳於2018年5月5、6、12、13日，推出精緻法式套餐NT$2,580+10%。潮品集即日起至2018年5月4日，推出適合家庭聚餐的烤鴨合菜，每套NT$3,880+10%的優惠價格，即可大啖名店烤鴨與招牌港點。澄江日本料理整個5月皆有來店消費每滿NT$3,000，即贈NT$300抵用券之活動，並有當令黑鮪魚為主角的東港名物套餐。澄江鍋物Shabu則有即日起至6月30日用餐85折活動。各餐廳訂位請洽：(02)2772-2121台北神旺大飯店轉各餐廳。

【普諾麵包坊】6吋以上蛋糕全面85折

女孩兒最愛的甜點當然是母親節送禮首選！普諾麵包坊即日起至5月7日前預購6吋(含)以上蛋糕，並於5月4日至5月13日期間取貨，即享85折超值優惠。招牌頂級生巧克力蛋糕有別坊間多以可可粉製作巧克力蛋糕，余振堯主廚以比利時進口巧克力製作，散發更濃郁的巧克力香；同時在製作過程中打入較多空氣，讓蛋糕口感柔軟，另在蛋糕上塗抹些混合些許白蘭地與波美糖水而成的酒糖，增添淡淡酒香；另在蛋糕中夾入以比利時進口巧克力、鮮奶油、香草、奶油等一同製成的巧克力加拿許，入口軟滑香醇，不覺甜膩。冷藏後品嚐風味更佳。而新品「可可雙后生巧蛋糕」(6吋特惠價NT$799)是選用水磨蓬萊米粉，燙麵手法製作麵糊，加入義大利蛋白霜，打造超蓬鬆、超輕盈，鬆軟的蛋糕。將國民零食旺旺仙貝與日本北海道四葉奶霜巧妙結合的「仙貝舒芙蕾蛋糕捲」則有每日限量20條，優惠價NT$360(原價NT$450)的優惠。詳洽02)2772-2121轉普諾麵包坊。​

【澄江日本料理及鍋物】滿額贈券享東港直送鮮味；鍋物吃到飽85折

澄江日本料理於2018年5月1日至5月31日，推出消費滿NT$3,000送NT$300優惠券，累積累贈優惠，並有每套NT$1680起的主廚特製套餐犒賞媽咪。而位於同樓層的澄江鍋物Shabu即日起至6月30日凡消費即享85折優惠。雖是吃到飽，用料同樣豪華的澄江鍋物有多樣湯底可供選擇。其中，招牌必點的「日式昆布」湯底是選用產自北海道，要價不斐的高級逸品-利尻昆布慢熬而成的黃金高湯。酸香帶勁的「田園蕃茄」是以整粒完熟番茄熬煮。「萊姆香菜皮蛋」是最具特色的獨家湯底，清新果香柔和了濃郁香菜味，清爽的風味適合此季品嘗。隱藏版「日本蒜味噌牛奶」湯底選用來自日本山形縣的辛口蒜味噌與濃郁牛奶調製而成。任挑湯底再搭配新鮮國產豬肉、美國安格斯牛肉、美國霜降牛肉、精選海陸食材、時令鮮蔬和各式手工丸餃類等，並有無限享用的頂級瑞士莫凡彼冰淇淋。不分平、假日，午、晚間優惠價NT$780/位(原價NT$980)。訂位洽：(02)2781-6909澄江日本料理。02-2781-7667澄江鍋物Shabu。​

注意事項：

1. 優惠專案不可併用，鍋物區兒童價位480+10%不適用此優惠專案。

2. 優惠券期限至2018年7月31日，限下次消費折抵使用，母親節當日(5/13)不適用。

3. 滿額贈券不得與信用卡優惠、優惠套餐、會員卡、外帶餐飲、酒水飲料併用。

4. 以上金額需另加一成服務費，恕不將服務費列入累積金額。

【潮品集】烤鴨名店將門檻，4人同行大啖私房好味

即日起至2108年5月4日，潮品集特別推出小家庭適用的「烤鴨潮饌搭港點」合菜， NT$3,880的親民價格即可歡享大餐。精選菜色包含半鴨雙吃的「春筍片皮鴨」、「茭白筍白菜老火煲鴨湯」。接著有「滷水拼盤」、「廣式煲仔」、「到店必點潮經典」、「海鮮」、「羹湯」、「經典港點」等六大類別，共38款選項中挑選13道的精采料理。讓媽媽不必親自張羅晚餐，也能輕鬆享受飯店級超值餐點。詳洽：潮品集(02)2772-2687。​

注意事項：

1. 以上金額需另加一成服務費。

2. 本優惠不可與其他優惠併用。​

【Bon Amis法式料理餐廳】媽咪專屬法式套餐，享受溫馨時刻

Bon Amis法式料理餐廳於2018年5月5日至5月6日，以及5月12日與5月13日選用當令嬌客「白蘆筍」打造精緻法式饗宴寵愛媽咪。精緻套餐NT$2,580+10%內容包含水蒸法國白蘆筍、原味高湯蝦夷葱沙司、干貝什蔬沙拉佐義大利陳年紅酒醋醬汁、嫩燜南非鮑魚蛋乳凍佐松露沙司、清烤鯛魚、北海道海膽襯雲林韭葱白酒奶泡、卡布奇諾蘑菇湯、碳烤特選美國肋眼牛排佐波特酒醬汁、綜合水果椰奶露搭配香草冰淇淋，隨餐附茶或咖啡。詳洽： (02)2781-7037 Bon Amis法式料理餐廳。​