友善新移民  新北市圖書館設首座穆斯林祈禱室  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市政府在市立圖書館中和分館設立全國公共圖書館的首座穆斯林祈禱室，於本月22日啟用並舉辦穆斯林文化日活動，希望透過一系列活動讓新北市民眾了解伊斯蘭文化，促進多元文化交流。

根據統計，全台約有30萬的穆斯林信徒，大部分為印尼籍移工及外籍學生。穆斯林教徒每日5次朝拜不可少，但在台灣不容易找到祈禱室，許多信徒只能將一天5次集中一次完成，內心相當愧疚。新北市政府特別在中和分館設置穆斯林祈禱室，室內除備有古蘭經、禮拜毯、朝拜方向、帽子、頭巾、麥加指標、雙語標示外，更特別在圖書館洗手間內增設浄下設備（洗滌器），方便信眾祈禱使用，許多穆斯林信徒表示很開心，再也不用到處找祈禱室了！

中和分館在4月22日舉辦穆斯林文化日的活動，新北市副市長呂衛青、土耳其籍藝人吳鳳及中國回教協會會長張明峻節到場參加，活動以園遊會模式舉行，全館1樓、6樓至8樓皆設有穆斯林文化體驗活動，除了提供民眾試穿穆斯林傳統服飾拍照打卡外，還有特色美食、舞蹈表演跟交換學生心得經驗分享。

新北市副市長呂衛青表示，身為擁有全國最多新住民人口的城市，新北市持續推動多元文化融合，讓新住民、外籍移工及國際學生在台灣仍然可以接受本國最新資訊，並打造穆斯林友善環境，希望讓每一位穆斯林朋友在新北市都能像回家般自在。