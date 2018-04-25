癌症篩檢抽大獎　43吋電視免費搬回家

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）母親節將至，為了守護偉大母親的健康，不妨陪媽媽或為自己參加免費的癌症篩檢，還可以抽大獎，有機會把43吋電視、空氣清淨機，以及京站百貨千元禮券等好禮帶回家。

新北市呂衛青副市長表示，現代人生活及飲食習慣西化，同時工作壓力增加及運動量減少，癌症及慢性病逐漸取代過去的傳染病，成為時下的主要流行疾病。女性癌症中，乳癌發生率最高，連同子宮頸癌，每年就奪走1萬2,800條寶貴生命，若能透過定期篩檢及時發現、治療，通常能控制甚至治癒。

新北市衛生局呼籲女性朋友養成定期篩檢的好習慣，守護健康善待自己；凡新北市年滿45歲到69歲、或是40歲至44歲二等親內具有乳癌家族史(祖母、祖母、媽媽、姊妹、女兒曾罹乳癌者)近2年內尚未做過篩檢的女性朋友，相約媽媽、婆婆一起來篩檢，只要在5月1日到31日期間到衛生所或合約醫療院所完成檢查，就可以獲得限量好禮，1萬份送完為止。

好康的是，今年自1月1日至5月 31日期間，凡同時完成乳房攝影及子宮頸抹片檢查者，就有機會把43吋電視（8臺）、空氣清淨機（5臺），以及京站百貨千元禮券（87名）等好禮帶回家。

癌症篩檢合約醫療院所相關訊息，請上衛生局官網，或是LINE加入「新北醫藥通，醫藥小神童」查詢。